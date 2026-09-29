Cristina Petre începe un nou capitol. Ce a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii

Cristina Petre
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cristina Petre pare să fi lăsat în urmă una dintre cele mai apăsătoare perioade din viața ei!Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a transmis un mesaj scurt, dar suficient de puternic cât să dea de înțeles că, după mult timp, ceva s-a schimbat.

Cristina nu a intrat în amănunte și nici nu a explicat ce anume s-a modificat în viața ei. A lăsat însă să se înțeleagă că începe, în sfârșit, să vadă lucrurile cu alți ochi.

Cristina Petre începe un nou capitol

Fosta soție a lui Andrei Rotaru a recunoscut că încă nu s-au rezolvat toate, dar că a apărut sentimentul pe care îl aștepta de mult: că viața ei începe să se așeze.

„Poate că nu s-au așezat toate. Dar, pentru prima dată după mult timp, simt că așează viața mea”, a transmis Cristina Petre.

Puține cuvinte, dar cu greutate. După o perioadă în care lucrurile au fost departe de ce și-ar fi dorit, Cristina pare să fi ajuns într-un punct în care poate, în sfârșit, să respire puțin mai ușurată.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
14 poze
Cristina Petre

Cristina Petre

Iar schimbarea nu poate fi desprinsă de perioada complicată prin care a trecut după intervenția chirurgicală. Cristina Petre a povestit despre șocul pe care l-a avut când și-a văzut pentru prima dată corpul după operație. A fost atât de afectată încât a recunoscut că a avut impresia că totul în jurul ei se prăbușește.

„Când m-am văzut astăzi nu m-am regăsit în noul meu corp, dacă îl pot numi așa. Am avut și o noapte grea aseară, tocmai de aceea s-a prelungit șederea mea aici la spital. Am crezut că lumea mea se dărâmă”, a povestit Cristina Petre.

A suferit enorm din cauza lui Andrei Rotaru

Cristina Petre a dus și o altă luptă grea, în afara problemelor prin care a trecut după operație. Certurile și tensiunile dintre ea și Andrei Rotaru au măcinat-o serios, iar după întoarcerea din Bali, relația celor doi a ajuns la final.

Andrei a fost ulterior internat la Obregia, iar Cristina a realizat atunci că nu mai poate continua în aceeași direcție și că a venit momentul să rupă definitiv legătura cu el.

„Am pus foarte mult suflet în fosta mea relație și am suferit. Pot să spun că chiar am suferit, dar gata, a venit momentul să las în spate trecutul, să las unde este locul, așa că astăzi sunt bine”, a spus Cristina pentru CANCAN.

VEZI ȘI: Cristina Petre a dezvăluit rezultatul biopsiei, după ce a ajuns la ATI: ”Pentru mine este un semn”

Cristina Petre, un nou mesaj de pe patul de spital: „Nu ai nevoie să ți se spună că va fi bine”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ea este Irina, femeia pentru care arbitrul și-a luat viața. Mândru de ea că îi pășea pe urme, Gheorghe Moldovan avea doar cuvinte de laudă despre mama copiiilor săi
Ea este Irina, femeia pentru care arbitrul și-a luat viața. Mândru de ea că îi pășea pe urme, Gheorghe Moldovan avea doar cuvinte de laudă despre mama copiiilor săi
”Lele a bătut-o pe Andra înainte de nuntă”. Jignită de manelist, Dana Roba a replicat vehement
”Lele a bătut-o pe Andra înainte de nuntă”. Jignită de manelist, Dana Roba a replicat vehement
Momente de foc pentru Alina Pușcău. Verdictul medicilor poate schimba totul
Momente de foc pentru Alina Pușcău. Verdictul medicilor poate schimba totul
Vlad Băltățeanu, descris de fostul patron înainte de tragedie. „Era serios, dedicat, lucra și în weekend”
Vlad Băltățeanu, descris de fostul patron înainte de tragedie. „Era serios, dedicat, lucra și în weekend”
Cântăreața care a trăit abuzul pe propria piele după cazul Valentinei. „Am cunoscut frica și rușinea”
Cântăreața care a trăit abuzul pe propria piele după cazul Valentinei. „Am cunoscut frica și rușinea”
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
Adevarul
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme. Diagnosticul care a enervat-o: „Am fost obligată să decid”. Ce face pentru a se menține
Click.ro
Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme. Diagnosticul care a enervat-o: „Am fost obligată să decid”. Ce face pentru a se menține
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.