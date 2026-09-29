Ea este Irina, femeia pentru care arbitrul și-a luat viața. Mândru de ea că îi pășea pe urme, Gheorghe Moldovan avea doar cuvinte de laudă despre mama copiiilor săi

Gheorghe și Irina Moldovan nu au fost doar doi arbitri care au împărtășit aceeași responsabilitate pe gazon, ci și bucuriile și provocările vieții de familie. Din păcate, cei doi au ajuns la neînțelegeri, iar ultimele luni din viața lor au fost marcate de nenumărate certuri și un proces de divorț în desfășurare. Antrenorul de fotbal din Republica Moldova nu a putut accepta despărțirea și și-a pus capăt zilelor.

Luni, 28 septembrie, Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor, împușcându-se cu o armă pe care o deținea în mod legal. Bărbatul de 30 de ani și-a curmat viața în locuința soției sale, de unde a lăsat un ultim mesaj de adio pe care, ulterior, l-a încărcat pe o rețea de socializare. Potrivit ultimelor sale declarații, neînțelegerile în căsnicia celor doi ar fi scăpat de sub control în urmă cu mai puțin de un an, atunci când Irina Moldovan și-a exprimat dorința de a divorța.

Cine este Irina Moldovan, soția arbitrului care s-a sinucis

Irina Moldovan își dorea să urmeze o carieră în arbitraj, fiind îndrumată și ghidată chiar de soțul ei, cel care a motivat-o să urmeze o carieră pe terenul de fotbal. Pentru a fi mai aproape de ea, Gheorghe Moldovan mărturisea în urmă cu un an că este tare fericit și mândru să facă echipă cu soția sa și în sport, nu doar în viața de familie.

„E ceva inexplicabil. Eu am motivat-o pe Irina să vină pe terenul de fotbal. Mă simt ca peștele în apă atunci cand sunt pe teren, iar știind că și Irina este lângă mine, mă simt fantastic. Mă bucur enorm că Irina împărtășește aceeași dorință și a devenit arbitru. Este o poziție minunată, iar prezența ei pe teren îmi dă o energie aparte. Irina are șanse mai mari decât mine să facă din asta o carieră adevărată. Eu mai am doar câțiva ani activi, dar sunt convins că Irina va merge mai departe și va reuși să își construiască un nume în arbitraj”, spunea Gheorghe Moldovan într-un interviu pentru presa locală.

„Din cauza soției mele am ajuns să-mi pun capăt zilelor”

Gheorghe Moldovan avea 30 de ani, activa în arbitrajul de fotbal și a deservit meciuri din Liga 1 și Liga 2, atât în calitate de arbitru principal, cât și de arbitru asistent. Înainte să își curme viața, ca o ultimă dorință, antrenorul de fotbal i-a cerut soției sale să aibă grijă de cele trei fetițe ale lor.

„Datorită soției mele, Irina Vasilcan, fostă Moldovan (sau cum o să se cheme) am ajuns să-mi pun capăt zilelor. De un an de zile, lucrurile care mi s-au spus – vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dac-aș putea, te-aș băga la pușcărie, dac-ai muri, m-aș simți mai bine – lucrurile astea au fost menționate foarte des. Le-am zis la socrii mei și eu mi-au zis: „vrei libertate? Dă-i drumul și du-te!”. Lucrurile acestea au ajuns la limită. Cu siguranță, eu iau decizia, cu siguranță. (…) Pentru că eu am ținut la fata asta, eu vreau s-o fac fericită. Pentru că n-am fost în stare, cum a spus ea, s-o fac fericită cu prezența mea, o s-o fac fericită cu lipsa mea”., a fost mesajul de adio al lui Gheorghe Moldovan.

Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Avem videoclipul de adio în care își motivează gestul macabru: ”Soția mi-a spus că vrea să mor”

Ultima dorință a lui Gheorghe Moldovan! Arbitrul a lăsat un „testament” înainte să își pună capăt zilelor: „Tare vreau”