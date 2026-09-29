Vlăd Bălțățeanu s-a predat în Elveția. Prima reacție a autorităților

Vlăd Bălțățeanu s-a predat în Elveția. Prima reacție a autorităților
Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei. Sursa foto Social media
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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei – tânăra de 28 de ani care a fost ucisă și aruncată într-o valiză în râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția. 

În noaptea de luni spre marți (28 spre 29 septembrie), la fix 7 zile de când trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză în râul Olt, Vlad Bălțățeanu, iubitul acesteia și principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea, s-a predat autorităților din Elveția, la Poliția din Saint Gallen.

Vlad Bălțățeanu s-a predat poliție

Potrivit înformațiilor transmise de IPJ Vâlcea, Vlad Bălțățeanu se află în custodia autortităților elvețiene și urmează procedurile legale în vederea extrădării.

„Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția. Acesta se află în custodia autorităților elvețiene și urmează procedurile legale în vederea predării către autoritățile române”, a transmis IPJ Vâlcea.

Reamintim că trupul Valentinei a fost descoperit marți, 22 septembrie, de către un pescar, într-o valiză aruncată în râul Olt. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că tânăra de 28 de ani a avut parte de o moarte violentă, pe trupul acesteia fiind identificate mai multe urme de lovituri. Principalul suspect în cazul crimei a devenit Vlad Bălțățeanu, iubitul tinerei.

Valentina și Vlad Bălțățeanu/ sursă foto: Facebook

Crima ar fi avut loc în noaptea de luni spre marți (21 spre 22 septembrie), iar de atunci bărbatul de 30 de ani a fost de negăsit. Pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, fiind dat în urmărire internațională.

Valentina Tănăsie era originară din Filiași, județul Dolj. În ultimele luni înainte de tragedie, ea s-ar fi mutat în județul Vâlcea, unde locuia împreună cu partenerul său. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni, perioadă în care tânăra de 28 de ani se plângea adesea de comportamentul lui agresiv. Chiar în timpul ultimului apel video cu mama ei, Valentina i-a arătat acesteia urmele bătăilor crunte pe care Vlad Bălțățeanu i le aplicase.

Mesajul dureros transmis de mama Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză. „Îngerii nu mor niciodată”

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