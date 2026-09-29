Anda Adam lucrează la un nou proiect personal: propria siluetă! Sala de fitness e prima prioritate, machiajul pe locul doi!

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Anda Adam pare să fi slăbit serios în ultima perioadă. Nu se știe dacă a apelat la vreo soluție oferită de farmaceutica modernă, cert este că întreținerea noii sale siluete se poate face doar cu mult sport, iar Anda Adam pare să fi uitat orice altceva, inclusiv machiajul! CANCAN.RO a suprins-o pe cântăreața devenit personalitate TV într-o ținută sportivă și aparent fără vreun machiaj. Anda Adam n-are timp decât de antrenamente, se schimbă rapid la mașină, pe fugă!

După ce luna trecută se băgase împreună cu soțul ei, Joseph Adam, în gura lupului, adică la emisiunea cu testele lui Nea Mărin, în toamna asta Anda Adam încă n-a decis pe ce direcție să o ia, așa că rămâne pe rutina de bază: fitnessul. Silueta ei pare să se fi subțiat dramatic în ultimul timp. Anda arată cel puțin la fel de bine ca în tinerețe, când o vedeam pe Atomic TV, în „preistoria” entertainmentului! Avem un exemplu foarte bun chiar AICI, cu poze din tinerețea Andei.

Anda Adam se apropie de obiectivul pe care și l-a fixat singură, despre care puteți citi în interviul de AICI, unde vorbea despre noua sa dietă, din care a eliminat practic toți carbohidrații și a rămas pe alimentație bazată pe proteine. Ceea ce a făcut cu atât mai haios micul-dejun pe care l-a servit la emisiunea lui Nea Mărin, unde totul era neaoș românesc, total contra dietelor moderne științifice.

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Anda Adam fără machiaj, cu o ținută sportivă

Anda Adam poartă o ținută care îi pune formele în valoare. Pantaloni mulați, o jachetă sport Adidas în culori puternice (Anda Adam a fost mereu adepta unor culori îndrăzețe). Fanii vor remarca desigur picioarele pe care nu uită să și le „lucreze” cu mare atenție la sală, nu cum fac atâția și atâția bărbați (și se vede cel mai bine vara, cu rezultate caraghioase).

Anda Adam merge la mașină, își schimbă doar geaca, își pune ceva adecvat dimineților de toamnă din București. Nu se sinchisește absolut deloc că a ieșit fără machiaj. Părul blond, lăsat în legea lui, atrage atenția și mai ales abate atenția de la lipsa „înfrumusețării” la care apelează Anda Adam de obicei când iese în public. Cu jacheta gri, Anda Adam arată și mai sexy, pentru că croiala îi accentuează silueta de clepsidră, pe care anticii o considerau idealul de frumusețe feminină. Ca să atingă acest ideal Anda Adam a apelat în trecut și la implanturi, dar nimic care să sară în ochi, e mai degrabă o accentuare a unor forme cu care se mândrea deja chiar și înainte să pozeze în Playboy (ce vremuri!). Anda Adam rămâne deci o femeie super sexy, iar acum are maturitatea de a nu se mai „ascunde” în spatele unor machiaje care de multe ori obosesc pielea. Desigur, așteptăm s-o vedem pe Anda Adam în următoarele sale proiecte TV, să ne delectăm și noi de cele 53 de kg de frumusețe de care dispune!

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