Acasă » Știri » Emisiunea de la Antena 1 în care vor apărea Anda Adam și soțul ei. Noua provocare pe care au acceptat-o

Emisiunea de la Antena 1 în care vor apărea Anda Adam și soțul ei. Noua provocare pe care au acceptat-o

De: Emanuela Cristescu 17/08/2026 | 21:11
Emisiunea de la Antena 1 în care vor apărea Anda Adam și soțul ei. Noua provocare pe care au acceptat-o
Anda Adam și Joseph revin în forță la TV! Noua provocare pe care au acceptat-o
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După aventura care i-a pus la încercare în „Asia Express”, Anda Adam și Joseph Adam intră într-un nou show! De data aceasta, nu mai au de înfruntat jungla, ci testele lui Nea Mărin. Iar surprizele încep încă din prima zi, când „micul dejun” pregătit de gazdă ascunde o farsă de zile mari.

Experiența din „Asia Express” nu i-a speriat pe cei doi, ba chiar pare că i-a făcut să accepte o nouă provocare. De această dată, Anda și Joseph ajung în universul lui Nea Mărin, unde relaxarea vine abia după ce vedetele își fac treaba. Alături de ei vor fi Giulia și Vlad Huidu, iar cele două familii vor intra într-o competiție în care fiecare probă poate schimba clasamentul.

Anda Adam și Joseph își testează limitele într-o nouă emisiune

Nea Mărin a anunțat încă de la început că urmează o săptămână diferită.

„O nouă săptămână, o nouă serie”, a fost mesajul lui Nea Mărin.

Dacă Anda Adam și Joseph se așteptau la o primire liniștită, Nea Mărin le-a demonstrat rapid că s-au înșelat. Gazda a decis să le pregătească vedetelor un „mic dejun” cu o doză serioasă de panică. În sandvișuri au fost ascunși șerpi de jucărie și un șoricel, totul pentru a vedea cine va reacționa primul.

Anda Adam și Joseph revin în forță la TV! Noua provocare pe care au acceptat-o
Anda Adam și Joseph revin în forță la TV! Noua provocare pe care au acceptat-o

„Un mic dejun ca să nu uite că au venit la Nea Mărin, să vedem cine țipă în dimineața asta”, a spus acesta.

Spre surprinderea lui, însă, concurenții nu s-au lăsat intimidați și au trecut cu bine peste farsă.

„Ne așteptăm la ce-i mai rău”

Pentru Vlad Huidu, participarea este o premieră, lucru pe care l-a recunoscut chiar el.

„N-am mai fost până acum la Nea Mărin”, a spus acesta.

Giulia, în schimb, pare să fi intrat deja în spiritul emisiunii și știe că urmează zile dificile.

„Ne așteptăm la ce-i mai rău”, a mărturisit Giulia.

Iar presiunea crește rapid, pentru că cele două familii nu vin doar să se distreze. Fiecare probă le poate aduce avantajul mult dorit: relaxarea. Prima mare provocare îi duce pe concurenți la karting. Acolo trebuie să construiască vehiculele, să le testeze și apoi să se întreacă pe circuit.

Miza este clară: cel mai bun timp poate aduce victoria, în timp ce echipa care pierde se poate trezi cu noi sarcini de îndeplinit.

VEZI ȘI: Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ea
 Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iustina de la Insula Iubirii, pusă la zid după ce a născut pentru a doua oară. Ce a făcut în perioada de lăuzie
Știri
Iustina de la Insula Iubirii, pusă la zid după ce a născut pentru a doua oară. Ce a…
Cât a plătit Lucian Popa de la Survivor 2026 pentru 4 mici și o porție de cartofi prăjiți, în Poiana Brașov
Știri
Cât a plătit Lucian Popa de la Survivor 2026 pentru 4 mici și o porție de cartofi prăjiți,…
Cutremure tot mai PUTERNICE în 2026. Ce se întâmplă, de fapt, cu Pământul? Experții caută răspunsul
Mediafax
Cutremure tot mai PUTERNICE în 2026. Ce se întâmplă, de fapt, cu Pământul?...
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de virusul USR-ist-Bolojenist”
Gandul.ro
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu legea
Adevarul
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință....
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
Digi24
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu...
Imagini ca în FILME! Un comandant ucrainean EVACUEAZĂ singur doi militari răniți pe linia frontului
Mediafax
Imagini ca în FILME! Un comandant ucrainean EVACUEAZĂ singur doi militari răniți pe...
Parteneri
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția
Click.ro
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine...
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de virusul USR-ist-Bolojenist”
Gandul.ro
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Iustina de la Insula Iubirii, pusă la zid după ce a născut pentru a doua oară. Ce a făcut în perioada ...
Iustina de la Insula Iubirii, pusă la zid după ce a născut pentru a doua oară. Ce a făcut în perioada de lăuzie
Victorie pentru soții Beckham! Au primit undă verde pentru un proiect care a stârnit furia vecinilor
Victorie pentru soții Beckham! Au primit undă verde pentru un proiect care a stârnit furia vecinilor
Cât a plătit Lucian Popa de la Survivor 2026 pentru 4 mici și o porție de cartofi prăjiți, în ...
Cât a plătit Lucian Popa de la Survivor 2026 pentru 4 mici și o porție de cartofi prăjiți, în Poiana Brașov
Ce salariu are un contabil în România, în 2026. Cât câștigă lunar, de fapt
Ce salariu are un contabil în România, în 2026. Cât câștigă lunar, de fapt
SNIK joacă tare cartea băiatului „sărac”, în plin flirt cu Andreea Bostănică! CANCAN.RO i-a ...
SNIK joacă tare cartea băiatului „sărac”, în plin flirt cu Andreea Bostănică! CANCAN.RO i-a numărat banii și surpriza e mare de tot
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până pe 23 august 2026. Acești nativi sunt favoriții Universului!
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până pe 23 august 2026. Acești nativi sunt favoriții Universului!
Vezi toate știrile