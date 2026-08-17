Emisiunea de la Antena 1 în care vor apărea Anda Adam și soțul ei. Noua provocare pe care au acceptat-o

După aventura care i-a pus la încercare în „Asia Express”, Anda Adam și Joseph Adam intră într-un nou show! De data aceasta, nu mai au de înfruntat jungla, ci testele lui Nea Mărin. Iar surprizele încep încă din prima zi, când „micul dejun” pregătit de gazdă ascunde o farsă de zile mari.

Experiența din „Asia Express” nu i-a speriat pe cei doi, ba chiar pare că i-a făcut să accepte o nouă provocare. De această dată, Anda și Joseph ajung în universul lui Nea Mărin, unde relaxarea vine abia după ce vedetele își fac treaba. Alături de ei vor fi Giulia și Vlad Huidu, iar cele două familii vor intra într-o competiție în care fiecare probă poate schimba clasamentul.

Anda Adam și Joseph își testează limitele într-o nouă emisiune

Nea Mărin a anunțat încă de la început că urmează o săptămână diferită.

„O nouă săptămână, o nouă serie”, a fost mesajul lui Nea Mărin.

Dacă Anda Adam și Joseph se așteptau la o primire liniștită, Nea Mărin le-a demonstrat rapid că s-au înșelat. Gazda a decis să le pregătească vedetelor un „mic dejun” cu o doză serioasă de panică. În sandvișuri au fost ascunși șerpi de jucărie și un șoricel, totul pentru a vedea cine va reacționa primul.

„Un mic dejun ca să nu uite că au venit la Nea Mărin, să vedem cine țipă în dimineața asta”, a spus acesta.

Spre surprinderea lui, însă, concurenții nu s-au lăsat intimidați și au trecut cu bine peste farsă.

„Ne așteptăm la ce-i mai rău”

Pentru Vlad Huidu, participarea este o premieră, lucru pe care l-a recunoscut chiar el.

„N-am mai fost până acum la Nea Mărin”, a spus acesta.

Giulia, în schimb, pare să fi intrat deja în spiritul emisiunii și știe că urmează zile dificile.

„Ne așteptăm la ce-i mai rău”, a mărturisit Giulia.

Iar presiunea crește rapid, pentru că cele două familii nu vin doar să se distreze. Fiecare probă le poate aduce avantajul mult dorit: relaxarea. Prima mare provocare îi duce pe concurenți la karting. Acolo trebuie să construiască vehiculele, să le testeze și apoi să se întreacă pe circuit.

Miza este clară: cel mai bun timp poate aduce victoria, în timp ce echipa care pierde se poate trezi cu noi sarcini de îndeplinit.

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