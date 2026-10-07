Marina Almășan, ipoteză uluitoare în cazul morții lui Victor Socaciu: „Un om care suferise un transplant nu trebuia lăsat la concert în plină pandemie”

„Și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost soția lui.” Este declarația făcută în exclusivitate pentru CANCAN.RO de Marina Almășan, după ce raportul de expertiză medico-legală în cazul fostului său soț, Victor Socaciu, a fost anulat de Tribunalul Constanța și urmează să fie refăcut integral.

La aproape cinci ani de la moartea lui Victor Socaciu, procesul în care este analizată posibila culpă medicală este încă în desfășurare. Raportul întocmit anterior concluzionase că nu exista o legătură între investigația medicală contestată și decesul artistului. Familia a contestat însă concluziile, inclusiv prin prisma situației expertului care a întocmit documentul.

„Nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant să intre în contact cu boli și microbi”

Potrivit avocatei familiei, acesta își exprimase anterior punctul de vedere asupra cazului în cadrul unei proceduri disciplinare și ulterior a făcut parte din structura care a analizat situația. Acest aspect a fost invocat în contestarea raportului, iar instanța a decis în cele din urmă înlăturarea acestuia din proces. Urmează ca situația medicală să fie analizată printr-o nouă expertiză, care ar trebui să clarifice aspectele contestate în cadrul procesului.

Marina Almășan vorbește și despre perioada care a precedat agravarea stării de sănătate a lui Victor Socaciu. Fosta soție a artistului susține că, după transplantul de rinichi, acesta trebuia protejat cu foarte mare atenție, iar în perioada pandemiei ar fi trebuit să evite orice expunere la infecții.

Marina Almășan: Păi foarte bine, mi se pare normal. Și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost soția lui. Dar eu nu l-aș fi dus la concerte unde să ia COVID, că până la urmă de acolo a pornit boala lui. A pornit nu de la intervenția pe care i-au făcut-o în mod greșit, ci de la COVID-ul pe care l-a luat într-un spectacol făcut în plină pandemie. Acolo, acolo-i problema. Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant și care toată viața urma să fie ferit de contactul cu boli și cu microbi, pentru că, el luând medicație imunosupresoare toată viața, trebuia ferit de orice contact. El trebuia, pe perioada pandemiei, ținut ca într-un borcan. Nu avea voie să iasă dintr-un mediu safe. Nu avea voie să iasă într-un focar de microbi. Un concert? Doamne ferește! El a făcut acel COVID, după aceea a tot fost prin spitale și, într-unul din spitale, înțeleg că i s-a făcut o procedură greșită. Da, procedura i-a dus, probabil, i-a grăbit sfârșitul, dar de ce a ajuns să facă proceduri? Pentru că a făcut COVID. De ce a făcut COVID? Pentru că nu a fost protejat de persoanele care erau datoare să îl protejeze.

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