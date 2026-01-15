Acasă » Știri » Marina Almășan, dată în judecată! Gestul făcut de Crăciun în 2025 o trimite direct la tribunal: „Cer 50.000 de euro daune morale”

15/01/2026
Este, din nou, scandal între Marina Almășan și Brândușa Socaciu! Doar că de această dată, văduva lui Victor Socaciu pare că a ajuns la limita răbdării, așa că a dus problema în instanță. A dat-o pe Marina Almășan în judecată și cere daune morale de 50.000 de euro.

După moartea lui Victor Socaciu, un adevărat război a pornit în spațiul public între Marina Almășan și Brândușa Socaciu, ultima soție a artistului. Vedeta TVR 2 a susținut în repetate rânduri că Brândușa Socaciu ar fi fost motivul destrămării mariajului ei cu artistul și chiar că ea i-ar fi grăbit moartea. Ei bine, se pare că Brândușa Socaciu nu mai suportă aceste acuze și a dat-o în judecată pe vedetă.

După ce a primit numeroase acuzații de la Marina Almășan, Brândușa Socaciu pune piciorul în prag și a adat-o în judecată. Pentru văduva artistul paharul s-a umplu chiar în urmă cu doar câteva săptămâni, la finalul lunii decembrie 2025.

La acea vreme se împliniseră 4 ani de când Victor Socaciu s-a stins din viață, iar Marina Almășan a profitat de ocazie pentru a lansa un nou atac. A făcut o postare publică în care o acuza pe văduva cântărețului că l-ar fi împiedicat pe fiul ei să țină legătura cu tatăl.

„Este adevărat că am acționat-o în judecată, am făcut acest pas pentru că, la finalul lunii decembrie 2025, când se împlineau 4 ani de când Victor Socaciu a plecat dintre noi, a făcut o postare publică în care mă acuza, din nou, că l-aș fi împiedicat pe fiul ei să țină legătură cu tatăl lui.

Această postare a fost pentru mine picătura care a umplut paharul, pentru că, în special de la moartea lui Victor, această doamnă mă atacă în mod constant și îmi terfelește liniștea, demnitatea, onoarea, viața privată și familia, în mod inacceptabil, mai ales că este intenționat.

Anul trecut, în luna mai, mi-a adresat public niște jigniri pe care nu vreau să le reproduc, dar care mi-au afectat întreaga viață, iar în timp m-a acuzat, în repetate rânduri, că aș fi cauza decesului soțului meu. (…) Am ales atunci să ignor toate răutățile pe care le-a mai expus legat de mine sau de viața lui Victor, alături de mine, crezând că în final va trece peste ura pe care mi-o poartă inutil”, a declarat Brândușa Socaciu, potrivit click.ro.

Deși până acum a acceptat tăcut toate criticile Marinei Almășan, acum Brândușa Socaciu este hotărâtă să pună punct la tot. A dat-o în judecată pe vedetă și cere daune morale de 50.000 de euro.

„Libertatea de exprimare are limite, în care poate fi exercitată, această persoană le-a depășit flagrant, cu mult timp în urmă, drept pentru care nu voi mai tolera. Cer 50.000 de euro daune morale”, a mai spus Brândușa Socaciu.

