Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, de fapt

Sorin Mărcuș și Marina Almășan au transformat o relație de prietenie într-una de iubire. Omul de afaceri pare că a aprins aripi de când în viața lui există vedeta de la TVR. Deși se întâlnesc de câteva luni, Sorin Mărcuș admite că nu au vrut să facă publică prea ușor relația de care se bucură astăzi, deoarece se temeau să nu fie judecați pentru episodul amoros pe care îl trăiesc.

Povestea lor nu a trecut, însă, neobservată, dar nici nu a născut mari dezbateri. Mulți i-au aplaudat că și-au dat o șansă, alții i-au invidiat că s-au regăsit. Indiferent de opinii, Sorin Mărcuș și Marina Almășan merg mai departe cu zâmbetul pe buze și nu regretă această apropiere.

„Am ținut nu neapărat discreție, mi-era teamă. Chiar îmi era teamă. De ce? Pentru că oamenii te judecă dacă te cunosc și greșești orice lucru mic. Acum sunt în această poveste absolut superbă și adevărată și asumată cu Marina“, a declarat Sorin Mărcuș la un post de televiziune.

Sorin Mărcuș și Marina Almășan se știu de 40 de ani

Afaceristul susține că a decis să o abordeze altfel pe Marina Almășan atunci când a văzut că împart aceleași pasiuni, mai precis călătoriile. Sorin Mărcuș nu poate uita nici astăzi cum, în urmă cu 40 de ani, alunecau pe patinoarul Floreasca împreună, când erau doi adolescenți care începeau să ia viața în piept, iar astăzi se plimbă prin viață împreună.

„Eu nu mă puteam gândi niciodată, cum nici ea nu se putea gândi în urmă cu câteva luni, un an, că noi vom merge în povestea asta și vom avea aceleași gânduri, aceleași idei și aceeași preocupare (…) Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină (…) Eu văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot“, a mai spus Sorin Mărcuș.

