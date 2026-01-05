Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”

Marina Almășan a devenit subiect de discuție intensă în mediul online după ce a confirmat relația cu noul ei partener, Sorin Mărcuș.

Prezentatoarea TV a primit numeroase mesaje de felicitare, însă reacțiile nu au fost exclusiv pozitive, iar vedeta a ales să răspundă public criticilor.

Acuzaţii grave la adresa Marinei Almășan în vederea relaţiei cu Sorin Mărcuș

Într-o postare amplă pe Facebook, Marina Almășan a explicat că, deși majoritatea comentariilor au fost de susținere, au existat și reacții marcate de ostilitate, pe care nu a dorit să le treacă sub tăcere.

Aceasta a introdus mesajul printr-o imagine simbolică, explicând:

„Imaginea pe care o veți descoperi sub această postare este unul dintre cele mai banale instantanee din viața fiecăruia dintre noi: o femeie care coase un nasture la o cămașă bărbătească. Poate vă așteptați să urmeze, în textul însoțitor, o pledoarie pentru fericirea pe care o (re)descoperi în lucrurile mărunte și care tare aș vrea să devină și pentru voi un «challenge» al noului an.”

Vedeta a precizat că nu intenționează să publice un mesaj sentimental, ci să abordeze direct tema ostilității din mediul online.

„Dar nu, nu va fi o «postare-sirop» (…). Astăzi voi scrie – poate în mod surprinzător – despre ură și venin, despre incapacitatea unor oameni de a se bucura de fericirea semenilor lor.”

Totodată, Marina Almăşan a subliniat că dezvăluirile recente din viața ei personală au generat atât interesul presei, cât și un flux consistent de reacții din partea publicului.

„«Noutățile» din viața mea (…) au generat, cum era și de așteptat, nu numai o reacție promptă a presei (…), ci și un val de mesaje în mediul online.”

Răspunsul Mariei Almăşan

Totuși, prezentatoarea a remarcat și existența unor comentarii critice, pe care le pune pe seama prejudecăților și a frustrărilor personale.

„Însă un statistician riguros nu poate face abstracție nici de cei care se poziționează diferit. (…) A te bucura de fericirea unui om este o artă. Cere forță și noblețe sufletească.”

Marina Almășan a precizat că nu șterge comentariile negative și că își asumă statutul de persoană publică, chiar dacă unele atacuri sunt dure.

„Nu, eu nu șterg comentariile negative. Sunt, cum îmi place să spun, un om asumat. (…) Nu șterg comentariile răutăcioase, nu cosmetizez nici măcar conversația mea cu șacalii care stau la pândă și-mi vânează fiecare gest.”

Printre acuzațiile care au afectat-o cel mai mult se numără cele legate de vârstă.

„Ce mi se reproșează, de această dată? Că sunt «babă»! Și că la vârsta mea nu mai am voie să acced la fericire.”

De asemenea, vedeta a menționat și comentarii care puneau sub semnul întrebării intențiile pe care le are în relația cu Sorin Mărcuş.

„Mi s-a mai reproșat (…) că (…) aș fi pregătită să mă arunc asupra unei alte victime: să-i toc banii, să-l jecmănesc, să-i pun apoi brățara la picior.”

În final, Marina Almășan afirmă că îi privește pe cei care o critică drept oameni nefericiți, incapabili să accepte bucuria altora.

„Ghicesc în voi niște oameni nefericiți, care nu pot procesa fericirea altora. (…) Mi-e milă de cei ce rătăcesc (…) înecându-se cu propria lor ură.”

Mesajul acesteia se încheie cu un apel la empatie și bunătate.

„La mulți ani, oameni buni! Da, eu chiar cred că, de fapt, toți oamenii sunt buni!”

