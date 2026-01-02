Acasă » Știri » Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația la final de an

Marina Almășan, o nouă poveste de iubire
Anul 2026 pare că a început cum nu se poate mai bine pentru Marina Almășan. Vedeta lasă în urmă toată agitația și suferința pe care a adus-o despărțirea de Georgică Cornu și pășește acum cu sufletul deschis într-o nouă relație. Anunțul oficial a fost făcut. Cine este cel care o face acum fericită?

A trecut mai bine de un an de când Marina Almășan a marcat despărțirea de Georgică Cornu. A fost o despărțire grea, cu mult scandal. Au ajuns chiar și în fața oamenilor legii, iar vedeta a avut și un ordin de protecție împotriva fostului partener. Ei bine, după toate acestea, acum Marina Almășan zâmbește din nou.

Marina Almășan, o nouă poveste de iubire

Se pare că Marina Almășan a dat uitării relația eșuat cu Georgică Cornu, iar acum se află la începutul unui noi povești de iubire. Vedeta TV a început anul anunțând că se află într-o nouă relație și că este cât se poate de fericită.

Cel care i-a adus, din nou, zâmbetul pe buze este Sorin Mărcuș, un cunoscut om de afaceri. Cei doi și-au făcut publică recent relație și pare că sunt fericiți împreună. Mai mult, bărbatul i-a făcut vedetei și o declarație de dragoste publică.

„Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp!! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu vorbe și povești de viață spuse cu adevăr pentru o cunoaștere sinceră și reală a noastră. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul.

Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui nu șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău. Nu amâna!! Nu spune nu e pentru mine Când Dumnezeu lucrează, acționează cu inima deschisă!”, a transmis Sorin Mărcuș, în mediul online.

Marina Almășan, o nouă poveste de iubire /Foto: Facebook

