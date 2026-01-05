Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat

Starea de sănătate a antrenorului Dan Petrescu continuă să îngrijoreze lumea fotbalului românesc și internațional, după mai multe săptămâni în care informațiile neconfirmate au alimentat speculațiile.

Un apropiat al clubului Chelsea Londra a oferit recent detalii importante care clarifică situația.

Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt

Fostul internațional român, în vârstă de 58 de ani, cunoscut pentru cariera sa de jucător și ulterior de antrenor, s-a despărțit de CFR Cluj în vara anului 2025. După plecarea de la clubul ardelean, Petrescu a decis să își acorde o perioadă de pauză pentru a se ocupa exclusiv de problemele sale medicale, evitând aparițiile publice.

În lipsa unor informații oficiale, au circulat numeroase zvonuri potrivit cărora tehnicianul ar fi fost diagnosticat cu cancer și ar fi trecut printr-un tratament agresiv, inclusiv ședințe de chimioterapie, care l-ar fi afectat vizibil. Aceste speculații au alimentat îngrijorarea fanilor și a oamenilor din fotbal.

La finalul anului trecut, Dan Petrescu a fost surprins de fotografi în timp ce se plimba pe Șoseaua Nordului, alături de o persoană apropiată. Deși părea slăbit, imaginile sugerau că se află într-o stare stabilă, contrar scenariilor alarmiste vehiculate în spațiul public.

Când va reveni Dan Petrescu în antrenorat

Situația a fost clarificată recent de jurnalistul britanic Neil Barnett, cunoscut pentru relația sa strânsă cu clubul Chelsea de peste trei decenii. Barnett, care l-a urmărit îndeaproape pe Dan Petrescu în perioada în care acesta evolua pentru formația londoneză între 1995 și 2000, a transmis public detalii esențiale despre discuția pe care a avut-o cu fostul fundaș.

Potrivit acestuia, Dan Petrescu a negat categoric zvonurile privind un posibil diagnostic oncologic. Jurnalistul a relatat că tehnicianul i-a explicat că problemele sale medicale sunt legate de zona gâtului și că urmează un tratament specific, care ar trebui să se încheie în aproximativ o lună.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent.”, a scris Neil Barnnet, pe paltforma X.

