Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat

De: David Ioan 05/01/2026 | 17:00
Starea de sănătate a antrenorului Dan Petrescu continuă să îngrijoreze lumea fotbalului românesc și internațional, după mai multe săptămâni în care informațiile neconfirmate au alimentat speculațiile.

Un apropiat al clubului Chelsea Londra a oferit recent detalii importante care clarifică situația.

Fostul internațional român, în vârstă de 58 de ani, cunoscut pentru cariera sa de jucător și ulterior de antrenor, s-a despărțit de CFR Cluj în vara anului 2025. După plecarea de la clubul ardelean, Petrescu a decis să își acorde o perioadă de pauză pentru a se ocupa exclusiv de problemele sale medicale, evitând aparițiile publice.

Care sunt adevăratele probleme de sănătate ale lui Dan Petrescu. Foto: Profimedia

În lipsa unor informații oficiale, au circulat numeroase zvonuri potrivit cărora tehnicianul ar fi fost diagnosticat cu cancer și ar fi trecut printr-un tratament agresiv, inclusiv ședințe de chimioterapie, care l-ar fi afectat vizibil. Aceste speculații au alimentat îngrijorarea fanilor și a oamenilor din fotbal.

La finalul anului trecut, Dan Petrescu a fost surprins de fotografi în timp ce se plimba pe Șoseaua Nordului, alături de o persoană apropiată. Deși părea slăbit, imaginile sugerau că se află într-o stare stabilă, contrar scenariilor alarmiste vehiculate în spațiul public.

Când va reveni Dan Petrescu în antrenorat

Situația a fost clarificată recent de jurnalistul britanic Neil Barnett, cunoscut pentru relația sa strânsă cu clubul Chelsea de peste trei decenii. Barnett, care l-a urmărit îndeaproape pe Dan Petrescu în perioada în care acesta evolua pentru formația londoneză între 1995 și 2000, a transmis public detalii esențiale despre discuția pe care a avut-o cu fostul fundaș.

Potrivit acestuia, Dan Petrescu a negat categoric zvonurile privind un posibil diagnostic oncologic. Jurnalistul a relatat că tehnicianul i-a explicat că problemele sale medicale sunt legate de zona gâtului și că urmează un tratament specific, care ar trebui să se încheie în aproximativ o lună.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent.”,  a scris Neil Barnnet, pe paltforma X.

 

