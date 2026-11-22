Blesteme, amenințări și vorbe foarte urâte! Dorina Nedelcu, cunoscută drept „Răsfățata Universului”, a vorbit în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV despre hate-ul primit în online și mesajele agresive care ajung la ea.

„Răsfățata Universului” a explicat de ce a ales să nu le răspundă celor care o critică și cum a ajuns să privească reacțiile negative dintr-o perspectivă diferită.

„Suntem triști din cauza problemelor, facturilor, creditelor, divorțurilor”

Dorina Nedelcu a făcut și o radiografie a frustrărilor din societate, oferind propria interpretare asupra comportamentului celor din mediul online.

CANCAN: Ce se întâmplă cu hate-ul din online?

Răsfăţata Universului: Eu le sunt recunoscătoare tuturor.

CANCAN: Ai parte de hate?

Răsfăţata Universului: Da. Foarte mult.

CANCAN: Ai avut parte de hate și agresiv?

Răsfăţata Universului: Da, blesteme, amenințări, vorbe foarte urâte. Să știi că eu am înțeles ceva, pentru că m-am pus în poziția lor. Și am înțeles așa: suntem, ca nație, noi, românii, foarte triști. Suntem triști din cauza problemelor, facturilor, creditelor, divorțurilor, relațiilor eșuate, copiilor, mamelor care își cresc copiii singure, care au două joburi, bărbaților care nu-și mai găsesc validarea, nu-și mai găsesc locul în societate. Este foarte greu să ajungi în interacțiune, în relație, în comuniune. Și atunci, de ce să mă răzbun pe mine și să mă confrunt cu mine când pot să-l înjur pe cel de la televizor? Pentru că cel de la televizor, ce crezi? Nu mă poate ataca, nu știe cine sunt, nu-mi poate da replica. Noi nu avem interacțiune cu haterii. Eu nu le răspund niciodată. Dar m-am pus în locul lor și îmi dau seama cât de triști suntem noi, ca nație, și cât de fericiți suntem când apare câte unul așa, ca răsfățata universului, de nicăieri, și putem să dăm în ea cu de toate, pentru că oricum nimeni nu ne poate face nimic.

CANCAN: Te-a speriat vreodată acest hate?

Răsfăţata Universului: Nu

CANCAN: Dar de la ce venea?

Răsfăţata Universului: Pentru că sunt o tipă foarte transparentă, nu am filtre, nu am ceva de urmărit, o fișă a postului pe care trebuie să o urmăresc.