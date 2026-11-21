Este unul dintre artiștii îndrăgiți de public, are parte de multă atenție din partea admiratoarelor și nu duce lipsă de apreciere. Dar ce se întâmplă, de fapt, în viața lui sentimentală? Andrei Bănuță a lansat piesa „NIMENI”, o melodie despre despărțire și suferință, inspirată din propriile experiențe. Artistul a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, despre iubire, regrete, mama sa pe care o poartă mereu în suflet, dar ne-a dezvăluit și planurile pentru 2027.

Andrei Bănuță nu se ferește să vorbească desspre iubire, chiar dacă unele povești din trecut nu au avut un final dorit. Artistul a lansat „NIMENI”, o piesă despre despărțire, dor și sentimentele care nu dispar odată cu încheierea unei relații. Iar dacă versurile par să atingă o coardă sensibilă, explicația este simplă. O parte din emoțiile transmise prin melodie vin chiar din experiențele sale.

Andrei Bănuță: „Sunt situații care merită totuși o a doua șansă”

Prezent la filmările Protevelionului 2027, Andrei Bănuță a recunoscut pentru CANCAN.RO că a trecut de mai multe ori prin despărțiri dureroase. Ba chiar a vorbit despre posibilitatea de a mai acorda o șansă unei fostei iubiri. Artistul a făcut și o declarație emoționantă despre tatăl său care a izbucnit în lacrimi înainte ca artistul să urce pe scena Sălii Palatului. Interviul a fost animat și de apariția lui Mario Fresh. Prieten bun cu Andrei, acesta l-a luat la întrebări și a fost curios să afle dacă artistul iubește din nou și dacă are pe cineva alături.

CANCAN.RO: Ai lansat „NIMENI”, o piesă despre despărțire. Cât din poveste este trăită de tine?

Andrei Bănuță: Cred că întotdeauna e povestea trăită de mine integral și nu doar o dată, de mai multe ori. După fiecare iubire mare vine un moment al despărțirii, dacă nu e iubirea finală. Și dacă nu e iubirea finală, momentul despărțirii nu vine cu cele mai bune gânduri pentru persoana de lângă tine. Cea care a fost și nu mai e. „NIMENI” e, de fapt, un mod de a spune „te iubesc prea mult încât să pot să mă despart, încât să pot să plec de lângă tine și să nu simt nimic în momentul în care o fac”. Așa că asta nu e doar piesa mea, e piesa tuturor oamenilor care au trăit măcar o despărțire după care au suferit și pe care n-au provocat-o ei. Că, de fapt, despărțirea asta e o despărțire neprovocată de tine, propriu-zis.

CANCAN.RO: Ai mai da o șansă unei foste iubiri?

Andrei Bănuță: Pe cât nu cred în ciorba reîncălzită, pe atât cred că sunt povești din viețile noastre, ca orice poveste. Început, cuprins și încheiere. Dacă s-au terminat la cuprins, ar fi și păcat să nu le oferim ocazia de cea mai fastuoasă încheiere, indiferent cât de dureroasă e. Pe cât nu sunt cu ciorba reîncălzită, pe atât cred că sunt situații care merită totuși o a doua șansă. Da. Știi, e o vorbă care spune că nu o să ai niciodată o a doua șansă la o primă impresie. Dar prin asta n-a zis nimeni că nu o să ai niciodată o a doua șansă la o ultimă impresie.

CANCAN.RO: Ai povestit că tatăl tău a plâns înainte să urci pe scena Sălii Palatului. Ce ți-a spus în acel moment?

Andrei Bănuță: Tata plângea mai mult pentru că nu e și mama să se bucure de momentul ăla pentru noi. Și atunci a trebuit să-i explic, să-i fac un… ca la copii, nu știu cum să-i explic. A trebuit să-i spun ca unui copil că mama e cu noi și ne vede și se bucură pentru tot ce se întâmplă. Și sunt sigur că fără energia ei, lucrurile n-ar fi funcționat exact cum ar fi trebuit.

Andrei Bănuță: „Sunt multe lucruri pe care nu le-am făcut!”

Mario Fresh: Pentru o sumă modică am eu două-trei întrebări de alea bune, bune, rău de tot. Dacă mai ies de pe prima pagină două luni, ascultați-mă ce vă spun. Două întrebări și la revedere. Pot?

Andrei Bănuță: Noroc că suntem prieteni. Dă-i!

Mario Fresh: Ai transpirat?

Andrei Bănuță: Puternic!

Mario Fresh: Ai să-mi dai și mie 100 de lei până mâine pe Revolut?

Andrei Bănuță: Îți dau 200!

Mario Fresh: Bine! Gata! E ok! Asta a fost!

Andrei Bănuță: Asta a fost! Asta a fost întrebarea! Și ai spus și Revolut, că eu am ING.

CANCAN.RO: După concertul „Nunta” de la Sala Palatului, ce provocări îți pregătești pentru 2027?

Andrei Bănuță: Mamă, vin o grămadă, o grămadă de provocări pentru 2027. Unele pe care nu le-am făcut niciodată. Eu de obicei cânt. Cu asta mă ocup. Și pare că mă pricep destul de bine în ultimul timp să fac asta. Sunt multe lucruri pe care nu le-am făcut sau pe care nu le-am făcut la nivel profesionist și urmează să le fac anul ăsta. Nu pot să vă spun foarte multe chestii pentru că se întâmplă foarte, foarte aproape. Și cred că ori imediat după interviul ăsta, ori până la interviul ăsta, voi veți fi aflat deja ce are să se întâmple pentru mine. Pentru 2027, concertul de la Sala Palatului, de pe 31 octombrie…

Mario Fresh: Dar spune-mi, te rog frumos, Andrei, există cineva cu care să-ți împarți viața?

Andrei Bănuță: Cu concertul de la Sala Palatului, de pe 31 octombrie 2027, îmi împart viața tot anul ăsta pentru că e un concert pe care mi-l doresc din toată inima și pentru care o să-mi dau toată inima să iasă exact cum ne dorim. O să fie extraordinar. Și o să cânți și tu cu mine atunci.

Mario Fresh: Sunt invitat?

Andrei Bănuță: Da. E momentul.

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