Ce tarif are Andrei Bănuță, de fapt. Cât cere ca să-ți cânte o oră la botez, în 2026

Ce tarif are Andrei Bănuță, de fapt. Cât cere ca să-ți cânte o oră la botez, în 2026
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Ce tarif are Andrei Bănuță /Foto: Instagram
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În ultima perioadă, popularitatea lui Andrei Bănuță a crescut considerabil. Artistul este tot mai apreciat de publicul din România, iar acum se bucură cu adevărat de succes. Numărul evenimentelor la care este invitat a crescut semnificativ, iar tarifele pentru aparițiile sale sunt tot mai mari. Cât cere Andrei Bănuță pentru un recital de aproximativ 60 de minute. Cântărețul nu este deloc ieftin.

La 27 de ani, Andrei Bănuță se numără printre artiștii tineri care au cunoscut rapid succesul. El a adunat în jurul său un număr impresionant de fani, iar cererile pentru concerte sunt tot mai dese. Însă, cei care și-l doresc pe cântăreț la propria petrecere trebuie să scoată bani frumoși din buzunar.

Mai exact, pentru un eveniment privat, precum un botez, artistul are un tarif destul de ridicat. Se pare că pentru un recital de aproximativ o oră, acesta cere 8.500 de euro. Andrei Bănuță nu vine singur la cântare, ci însoțit de o echipă formată din 13 persoane.

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De asemenea, pentru evenimentele din afara Bucureștiului, pe lângă tariful lui Andrei Bănuță, se adaugă și o taxă de transport de 6 lei/km, plus cazare și masă pentru echipa tehnică și trupa. Așadar, cei care și-l doresc pe cântăreț la evenimentul lor trebuie să aibă pregătit un buget considerabil.

Tarifele lui Andrei Bănuță au crescut /Foto: Instagram

Andrei Bănuță nu se uită la bani

Judecând după tarifele pe care le are, putem spune că Andrei Bănuță se bucură de venituri considerabile. În urmă cu ceva timp, după ce a cunoscut succesul la scară largă, cântărețul mărturisea că face bani frumoși. Acesta spunea că pentru el, banii reprezintă o consecință firească a pasiunii și a muncii depuse.

Iar cum veniturile sale au crescut, Andrei Bănuță a decis să își arate recunoștința într-o manieră aparte. Se pare că la fiecare ieșire cu prietenii sau colegii de breaslă, tânărul nu permite ca altcineva să achite nota.

„Numărul evenimentelor mele s-a sporit substanțial. Prețul pe care cânt, odată cu reușitele, e din ce în ce mai mare. Din punctul meu de vedere, banii trebuie tratați exact cum te tratează și ei. Eu nu suport să folosesc termenul bănuți, că mi se pare că nu am o relație atât de intimă încât să-i alint.

Până la urmă muncim și la sfârșit nu contează. Contează să mănânci o pâine și să fie o pâine bună și proaspătă, și să o mănânci cu cineva cu care îți face plăcere. Mie nu-mi place să mănânc singur. Așa că pentru mine mai prețios decât ce mănânc este cu cine mănânc. Pot să spun că de un an n-am mai dat nimănui voie niciodată, atunci când a ieșit la masă cu mine, să plătească”, mărturisea Andrei Bănuță, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

 

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Foto: Instagram

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