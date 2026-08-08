Cine îl sprijină necondiționat pe Andrei Bănuță. Momentul emoționant, surprins în fața camerei: „Am avut amândoi o viață grea”

Andrei Bănuță și-a făcut apariția la The Artist Awards în mare grabă, direct de la un alt concert, însă cu aceeași energie pozitivă și entuziasm cu care ne-a obișnuit. Aflat pe covorul roșu, artistul s-a oprit pentru a oferi un interviu exclusiv CANCAN.RO. A vorbit despre cum face față stresului și situațiilor tensionate, dar și despre cea mai importantă persoană din viața lui care se afla alături. Noi am surprins totul și vă prezentăm imaginile cu cei doi și declarațiile emoționante ale lui Andrei Bănuță.

Andrei Bănuță a oferit un interviu exclusiv în care a dezvăluit cum a trecut prin cele mai grele momente din viața lui și cine i-a fost mereu alături. S-a confruntat cu bullyingul, pierderea mamei și a fratelui, dar și cu numeroase întrebări care poate nici acum nu și-au primit răspunsul. Chiar și așa, Andrei a reușit să își mențină optimismul și puterea de muncă, iar totul se datorează tatălui său care se afla alături de el surprinzându-i fiecare mișcare.

Cum depășește Andrei Bănuță situațiile dificile: „Am un mecanism de autoapărare”

CANCAN.RO: Andrei, ce outfit, ce ținută, ce atitudine! Te simți bine seara asta, nu-i așa?

Andrei Bănuță: Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să ajung. Asta e ținuta cu care am cântat la Târgurile de Vară, din Saturn și Jupiter, pentru că n-am avut timp să mă schimb, că am întârziat acolo și încă nu sunt în ținuta de Artist Awards, urmează, dar am nimerit-o, e doar ok, adică mulțumim lui Dumnezeu.

CANCAN.RO: Înseamnă că te descurci foarte bine, imediat te montezi, nici nu mi-am dat seama că erai pe grabă, sincer.

Andrei Bănuță: Nu, am ajutor, adică am oameni care mă ajută și am mare noroc de ei. Bine, oricum vedeți că eu sunt negru cu negru cu alb și cu încă niște negru, că așa mă simt cel mai bine.

CANCAN.RO: Asta este cel mai important, să ne simțim cel mai bine. Spune-mi, în primul și în primul rând, cum îți menții tu atitudinea în momentele mai tensionate, că se întâmplă ceva pe scenă, că se întâmplă ceva în viața reală, că întârzii undeva. Cum reușești tu să-ți menții calmul?

Andrei Bănuță: Eu întotdeauna, și am chestia asta de când eram mic, dacă faci, în general, haz de necaz, merge mai ușor și pentru tine și pentru ceilalți. Vezi că așa am tratat și bullying-ul, când se făceau glume despre mine sau așa. Întotdeauna făceam eu cea mai bună glumă din cameră, ca să nu mai aibă nimeni haz dacă o face din nou. Eu cred că e un mecanism de autoapărare, că sunt situații pe care, cum ar fi pe scenă sau treaba asta cu întârziatul, nu putem să le prevenim și nu avem ce să facem cu ele. Dar mă descurc, adică fac o glumă și iese bine.

Cine este omul care îl sprijină necondiționat: „E momentul să nu mai simtă greul”

CANCAN.RO: Iese bine, te descurci, dar te-a și afectat puțin bullying-ul, ai recunoscut și tu, nu? Mă gândesc că poate de asta ai apelat ulterior la o intervenție estetică.

Andrei Bănuță: Sincer să fiu, treaba cu urechile mă liniștește. Adică nu mi-aș fi făcut intervenția asta niciodată dacă nu mi se părea că, în momentul în care aveam ceva de spus, oamenii nu puteau să audă ce am de spus pentru că se uitau că erau clăpăuge și chiar erau. Adică nu păcălim pe nimeni. Dar mă simt foarte bine așa, îi mulțumesc lui Dumnezeu. A fost o decizie bună pentru mine, pentru momentul ăla și pentru momentul ăsta.

CANCAN.RO: Ești atât de jovial, nimeni n-ar fi zis că ai avut o copilărie mai greuță. Ai vorbit recent despre niște lucruri foarte sensibile. Mă refer la frate, la mamă.

Andrei Bănuță: Da. Și am obosit să vorbesc despre asta, nu mai pot.

CANCAN.RO: Știu și înțeleg. Vreau doar să știu cum reușești să te montezi tu?

Andrei Bănuță: Stai să-l găsesc să ți-l arăt, ca să înțelegi cum reușesc. Uite, tatăl meu acolo face poze cu niște copii. Acolo e tata. Eu am niște lucruri de făcut pe lumea asta și unul dintre ele e să-l fac mândru. Viață grea nu am avut doar eu, și el a avut și cred că e momentul să nu mai simtă nimic greul niciodată.

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