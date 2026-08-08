Vescan nu se mai ascunde! Are o „colegă de apartament” de doi ani: „Eu sunt mai copilăros”

Vescan, pe numele lui complet Daniel Leonard Vescan, a cucerit scena Nibiru la The Artist Awards acolo unde sute de oameni i-au cântat piesele cap-coadă în cadrul concertului pe care l-a susținut. Cu toate că pe scenă ridică mulțimi de oameni în picioare, în viața de zi cu zi artistul spune că își numără prietenii pe degete. Cântărețul mărturisește că are un cerc mic de apropiați care s-a restrâns cu timpul, căci nu de puține ori a fost trădat de oamenii în care avea încredere. Cu toate că se declară un om loial care adoră să le facă surprize celor dragi, și chiar ține minte datele de naștere ale tuturor prietenilor, artistul s-a confruntat cu trădări și dezamăgiri care, ulterior, au fost inspirație pentru piesele sale. În interviul exclusiv CANCAN.RO, Vescan a vorbit despre toate aceste lucruri, despre povestea de iubire pe care o trăiește de doi ani, dar ne-a dezvăluit și cum este el în intimitate, alături de familia sa.

Sute de oameni îi strigă numele și îi cântă piesele la unison, însă când nu este pe scenă Vescan ne dezvăluie că are un cerc limitat de apropiați. Deși a atins succesul, acesta a venit la pachet și cu trădări și dezamăgiri, ne devăluie artistul. A ales mereu să își țină viața privată departe de public și de presă, tocmai pentru ca oamenii să-l aprecieze pentru muzica sa, însă acum a decis că este momentul ca lumea să-i cunoască și latura personală. Așadar, în interviul pe care ni l-a oferit, cântărețul vorbește despre familia sa, despre plăcerile sale și despre iubita lui alături de care are o relație de doi ani, dar pe care momentan, o ține ascunsă de ochii curioșilor.

Vescan, dezvăluiri fără perdea despre trădările care l-au inspirat: „Din nefericire, sunt destul de îngăduitor”

CANCAN.RO: Vescan cum te simți aici, la Nibiru, tocmai ai coborât de pe scenă.

Vescan: M-am simțit extraordinar și atât de multă lume mai rar. Erau cât vedeam cu ochii și cântau fiecare vers, excepțională energie. Puteam să am cinci concerte proaste înainte că ăsta le spăla pe toate.

CANCAN.RO: Am remarcat că foarte mulți din generația tânără îți fredonau melodiile.

Vescan: Îi mulțumesc lui Bărbosu`, am trecut testul generațiilor, chiar trei generații. Cred că la finalul zilei contează doar muzica și nu are limite de vârstă, sau de timp, sau de ani. În cazul meu asta funcționează.

CANCAN.RO: Ce te inspiră în momentul în care scrii? Spuneai la un moment dat în interviuri că de multe ori te inspiri din propria viață, din propriile întâmplări, alteori mai puțin.

Vescan: Da, e un cumul, depinde ce am trăit în perioada aceea. Nu e nevoie să trăiesc eu neapărat ca să pot să fac o piesă. Dar, în general, piesele care sunt așa sunt la persoana a treia. Sau a doua, dacă vorbesc în cazul „Las-o”, de exemplu, la persoana a doua. La fel, inspirată din ce am văzut eu în stânga-dreapta, un cumul de la mai multe relații, să zic așa. „Tic-Tac”, în schimb, e la persoana întâi, că și eu simt trecerea timpului. Dar, în toate, încerc să mă introduc și eu ca personaj, să fiu povestitorul și mă atrage să fac piese cu mesaj.

CANCAN.RO: În piesele tale vorbești despre dragoste, vorbești despre prieteni și despre trădare. Ți s-a întâmplat să fii trădat de oamenii apropiați?

Vescan: Am cam aceeași cinci prieteni din copilărie și dacă mai dobândești unu, doi de-a lungul vieții ești fericit și norocos și ai cui să-i arăți piesa „Old Friend”. Da, dar dezamăgirile astea te aduc într-un punct. Adică eu învăț din fiecare lucru, iau binele, sunt un om calm. Totuși pot să renunț ușor la oameni, asta e o calitate a mea. Trebuie să nu mai pot găsi nicio explicație sau scuză omului dacă mi-a făcut ceva, în momentul în care nu mai pot să găsesc, da, atunci mă detașez. Dar, din nefericire pentru mine, sunt destul de îngăduitor, să zic așa. Adică trebuie să fie sigur că omul ăla mi-a făcut ceva ca să mă supăr.

CANCAN.RO: Și până ajungi să te convingi, de multe ori ajung unii oameni să te păcălească, să te dezamăgească?

Vescan: Da, am pățit. Dar chiar și așa, parcă mereu îmi lua cu o mână viața și o primeam cu două pe alte părți. Cumva se compensează. Viața are un umor foarte dezvoltat și se întinde pe o durată lungă de timp.

De ce nu și-a expus viața personală: „Mi-am dorit să mă cunoască lumea pentru muzică”

CANCAN.RO: Cum e Vescan acasă, cu familia, cu cei dragi?

Vescan: E fix un om normal. Mănâncă ciorbă, ceapă verde cu slănină. (n.r. râde) Sunt un om normal, a cărui muncă e mai publică. Eu așa o iau. Dar nu fac lucruri neapărat diferite. În schimb, atunci când îmi dai microfonul în mână parcă se cuplează ceva și apare artistul. În viața de zi cu zi sunt ca absolut toată lumea.

CANCAN.RO: Ești genul de om care face surprize celor apropiați?

Vescan: Da, mai fac. La concertele colegilor mai fac surprize. Este un caz cu Mira, acum nu de mult am fost la Bănuță, la fel.

CANCAN.RO: Am văzut-o, mai de aia te-am întrebat. Și de asta întrebam dacă și celor apropiați.

Vescan: Da, mai fac. Dacă, de exemplu, uit doi ani de ziua ta, o să-ți fac un cadou mega-mișto peste trei ani, pentru toți cei trei ani. Mai fac și de-astea, da.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai tare cadou pe care l-ai făcut tu unui om apropiat? Și cui anume?

Vescan: Păi, unul dintre chiar cadourile mișto a fost acum când i-am dat fetiței ( n.r. din public) o mănușă. Aveam o mănușă. Nu știu dacă ați văzut. Mai fac lucruri de genul pe la concerte. Mai dau tricoul de pe mine, dacă am maiou pe sub, le dau câte o brățară. Dar trebuie să fie mici și drăguți.

CANCAN.RO: Cine sunt cei mai apropiați oameni din viața ta?

Vescan: Familie, prieteni, le fac cadouri, mi se mai și amintește. „Vezi că e ziua lui Georgică.” Mai erau și trecute pe social media multe.

CANCAN.RO: E vreo dată de naștere pe care o ții minte? Prieten sau familie?

Vescan: La familie știu tot. Da, știu datele de naștere ale tuturor membrilor familiei, iar data de 11 mai o mai știu, e un prieten bun de-al meu născut atunci, e taur.

CANCAN.RO: Cum vezi tu relațiile în ziua de astăzi? Relațiile dintre bărbat și femeie. Cum le vezi?

Vescan: Complicate. Am impresia că suntem cu toții la bază cam la fel, dar avem frustrări diferite și astea se manifestă în timp, în ani, până în punctul în care oamenii se ceartă și divorțează, dar eu sunt liniștit și aici.

CANCAN.RO: Ești liniștit în viața personală? Ești liniștit cu cine ești?

Vescan: Cu cine sunt eu, cu cine sunt în casă, cu cine mi-e prieten, cu cine mi-e familie, iubită, am grijă.

CANCAN.RO: Tu ești foarte atent cu viața personală. Nu prea ți-o expui. De ce ai decis treaba asta?

Vescan: Pentru că mi-am dorit să mă cunoască lumea pentru muzică și vreau să cred că am reușit să ajung să mă cunoască lumea pentru muzică. Acum, probabil, urmează să vă mai arăt și omul, dar am vrut să mă asigur că mă cunoașteți pentru muzică.

Vescan are relație de doi ani, dar e discret: „Sunt fericit”

CANCAN.RO: Toată lumea te știe pentru muzică, asta este clar. Observ că ești un om foarte profund, observ că ești un om sensibil, un om care are multe de spus. Ai o parteneră în momentul de față?

Vescan: Da.

CANCAN.RO: De cât timp?

Vescan: Aproape doi ani.

CANCAN.RO: Ești fericit în momentul de față? Ce înseamnă pentru tine fericirea?

Vescan: Pentru orice om e diferit. Dar, eu sunt un om mai copilăros care e fericit de dimineață până seara pentru orice prostii. Mă joc mult cu cățelul. Pentru mine fericirea e mai simplă decât pentru alți oameni. Deci pot spune că sunt fericit de multă vreme. Și e posibil și cariera muzicală, fiind totuși încă pe crescendo, să mă facă mai liniștit și mai sigur pe ce fac și așa. Dar sunt fericit și recomand tuturor să fie fericiți. Prefer să fiu mai fericit, poate, decât era nevoie, că sunt mai copilăros, decât să nu mă bucur în momentele în care trebuie. Cam pe acolo. Gata, am vorbit în versuri.

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