România se pregătește pentru un weekend cu vreme capricioasă. Valul de căldură începe să piardă din intensitate, însă canicula și disconfortul termic se mențin în sudul și vestul țării. În același timp, meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină în mai multe regiuni. Pentru ziua de sâmbătă, 8 august, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben.

După zilele cu temperaturi sufocante, vremea începe treptat să se schimbe. Temperaturile vor fi ceva mai scăzute în cea mai mare parte a țării, însă sudul României va rămâne în continuare sub influența caniculei. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în Lunca Dunării, în timp ce instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată în zonele montane și în centrul țării.

Vremea de sâmbătă, 8 august

Sâmbătă, valul de căldură se va restrânge către sudul și vestul țării, însă nu va dispărea complet. Canicula și disconfortul termic ridicat se vor menține local în Oltenia, Muntenia, zona continentală a Dobrogei și izolat în Banat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Lunca Dunării. Temperaturile minime vor coborî până la 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor ajunge la 24 de grade, ceea ce va însemna o nouă noapte tropicală. Pentru intervalul 10:00-21:00, ANM a emis un cod galben de caniculă pentru Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și pentru sud-vestul și centrul Munteniei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Cerul va deveni temporar noros la munte, în centrul, sudul și estul țării și, izolat, în restul teritoriului. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și grindină, iar în special în zonele de deal și de munte cantitățile de apă pot depăși 20-25 l/mp.

Furtuni și vijelii în mai multe regiuni

Tot pentru sâmbătă, ANM a emis un al doilea cod galben, de această dată pentru instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă în intervalul 12:00-21:00 și vizează cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local zonele montane.

Meteorologii avertizează că vor fi vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat vântul poate depăși 80 km/h. Vor fi, de asemenea, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp se pot acumula 15-20 l/mp, iar în special la munte cantitățile de apă pot depăși local 30-50 l/mp. În sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei sunt prognozate și intensificări locale ale vântului, cu viteze de 40-60 km/h.

Vremea de azi în București

Capitala rămâne sub influența valului de căldură. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi în continuare accentuat. Spre după-amiază și seară, vremea se poate schimba. Sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, în timp ce vântul poate avea rafale de 40-50 km/h.

Vremea de azi pe litoral

Pentru cei care au planuri la mare, sâmbătă se anunță o zi în general favorabilă pentru plajă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius, iar apa mării va avea aproximativ 24-26 de grade. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare. Cerul va fi variabil și sunt posibile unele înnorări, însă probabilitatea producerii unor fenomene severe va fi redusă.

Vremea de azi la munte

La munte, vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, însă după prânz instabilitatea atmosferică va crește. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină. În anumite masive, cantitățile de apă pot ajunge la 30-50 l/mp, iar rafalele de vânt pot depăși 80 km/h.

Vremea duminică, 9 august

Duminică, valul de căldură va continua să slăbească, însă vremea va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic se va menține în sud și, local, în vest, unde indicele temperatură-umezeală va atinge sau depăși pragul critic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, iar cele minime se vor situa între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse, în special în zonele montane și izolat în regiunile sudice. Cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde rafalele pot ajunge la 45-50 km/h.

Vremea în București, duminică

În Capitală, temperaturile vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius, iar minima se va situa între 16 și 19 grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza sunt posibile înnorări, ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Vremea pe litoral, duminică

Pe litoral, condițiile meteo vor rămâne în general favorabile pentru turiști. Maximele vor ajunge la 27-29 de grade, iar temperatura apei mării va fi de aproximativ 24-25 de grade. Vântul va avea unele intensificări temporare, însă vremea va permite, în general, activități pe plajă.

Vremea la munte, duminică

La munte se vor înregistra temperaturi cuprinse între 18 și 24 de grade Celsius. După-amiaza, pe arii restrânse, vor apărea din nou averse și descărcări electrice. Fenomenele de instabilitate vor fi mai puțin extinse decât în ziua precedentă, însă vremea se poate schimba rapid în zonele montane, motiv pentru care turiștii sunt sfătuiți să țină cont de evoluția condițiilor meteo înainte de a pleca pe trasee.

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