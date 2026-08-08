Erling Haaland este cunoscut nu doar pentru forța și eficiența sa incredibilă pe teren, ci și pentru stilul de viață extrem de disciplinat. Dieta despre care s-a spus că îl ajută să facă față ritmului infernal din fotbalul de performanță a revenit în atenția publicului după o declarație neașteptată făcută de actrița americană Skai Jackson. Vedeta a dezvăluit că fiul ei în vârstă de un an consumă alimente asemănătoare celor asociate cu atacantul norvegian.

Erling Haaland a avut un an spectaculos, iar performanțele sale au menținut numele atacantului norvegian în centrul atenției. Dincolo de golurile marcate, alimentația sa a fost de-a lungul timpului unul dintre subiectele care au stârnit curiozitatea fanilor.

Skai Jackson, declarație surprinzătoare despre fiul ei

Skai Jackson reveals she feeds her 1 year old son the same diet as football player Erling Haaland „he eats liver, steak, raw milk, honey that’s exactly how Kasai eats” pic.twitter.com/KRIPsHGVuU — yoxic (@yoxics) August 3, 2026

Subiectul a revenit în prim-plan după ce actrița americană Skai Jackson a vorbit despre alimentația fiului său, Kasai. Într-un videoclip distribuit online, vedeta a explicat că băiețelul său consumă unele dintre alimentele asociate cu dieta lui Haaland. Evident, nu vorbim despre același număr de calorii, ci de alimente comune.

„Mănâncă ficat, carne de vită, lapte crud și miere. Exact așa mănâncă și Kasai”, a spus actrița.

Ce conține dieta lui Erling Haaland

Alimentația lui Haaland a fost analizată de mai multe ori de-a lungul ultimilor ani. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, atacantul ar consuma în jur de 6.000 de calorii pe zi.

Printre alimentele asociate meniului său se numără ficatul și inima de vită, carnea de vită provenită din surse considerate de calitate. Acesta consumă și ouă, pește, pâinea cu maia, miere și lapte crud. Accentul este pus pe alimente integrale și pe aportul de proteine și nutrienți necesari pentru antrenamente intense și recuperare.

Haaland, în centrul atenției după Mondial

Declarația actriței vine într-un moment în care Haaland se află din nou în centrul atenției după parcursul Norvegiei la Cupa Mondială din 2026. Atacantul a avut un turneu spectaculos. Acesta a marcat goluri importante încă din faza grupelor și contribuind decisiv la parcursul naționalei sale. Norvegia a fost eliminată în cele din urmă în sferturile de finală, după o înfrângere cu 2-1 în fața Angliei, în prelungiri.

După revenirea de la turneul final, Manchester City a decis să nu îl includă pe Haaland în lotul deplasat în turneul de pregătire din Asia. Astfel Enzo Maresca, noul antrenor, are posibilitatea de a evalua restul lotului.

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