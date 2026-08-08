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Horoscop rune azi, 8 august 2026. Dagaz anunță o schimbare în bine pentru această zodie

De: Simona Vlad 08/08/2026 | 08:00
Horoscop rune azi, 8 august 2026. Dagaz anunță o schimbare în bine pentru această zodie
Horoscop rune azi, 23 iulie 2026. Sursa foto: Envato / Shutterstock
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Etalarea runelor vine cu mesaje importante pentru nativi, de la oportunități neașteptate și schimbări benefice până la nevoia de odihnă, echilibru și mai multă atenție la relațiile cu cei din jur. Descoperă ce rună ți-a fost destinată și ce semnificație are pentru tine.

Zodia Berbec – runa Uruz, cu fața în jos

Berbecii ar putea traversa o perioadă în care oboseala, atât fizică, cât și mentală, își spune cuvântul. Este un moment potrivit pentru a-ți analiza stilul de viață și pentru a decide ce lucruri mai au cu adevărat valoare pentru tine. În același timp, o oportunitate interesantă ar putea apărea în calea ta. Chiar dacă te sperie la început, tocmai această provocare te poate ajuta să devii mai puternic și mai sigur pe tine.

Zodia Taur – runa Ansuz

Pentru Tauri, Ansuz vorbește despre intuiție și despre capacitatea de a asculta vocea interioară. Ai putea simți nevoia să te apropii mai mult de latura spirituală și să descoperi lucruri noi despre tine. Runa este asociată și cu vindecarea și cu trezirea spirituală, astfel că perioada următoare poate reprezenta un moment bun pentru autocunoaștere și pentru explorarea propriilor abilități.

Zodia Gemeni – runa Eiwaz, cu fața în jos

Gemenii par să poarte pe umeri o responsabilitate pe care ceilalți poate nici nu o observă. Tendința de a accepta mereu noi solicitări doar pentru a păstra liniștea ar putea ajunge să te epuizeze. Runa te îndeamnă să pui limite și să nu mai preiei problemele tuturor înainte de a te ocupa de propria stare de bine. Unele dintre poverile pe care le duci trebuie împărțite și cu cei din jur.

Zodia Rac – runa Elhaz, cu fața în sus

Racii primesc un semn favorabil în ceea ce privește sprijinul venit din partea unei persoane apropiate. Cineva ar putea să îți întindă o mână de ajutor exact atunci când ai nevoie. Nu refuza această susținere din orgoliu sau teamă. Runa Elhaz este asociată cu protecția și prietenia și te avertizează, totodată, să fii atent la eventualele probleme care s-ar putea ivi. Puțină vigilență te poate feri de situații neplăcute.

Zodia Leu – runa Wunjo, cu fața în sus

Pentru Lei se anunță o perioadă plină de bucurii și împliniri alături de familie și prieteni. Relațiile cu cei apropiați se pot consolida, iar atmosfera generală este una pozitivă. Dacă ești singur, există posibilitatea ca o persoană nouă să intre în viața ta și să producă o schimbare importantă. Și prieteniile pot deveni mai profunde și mai satisfăcătoare.

Zodia Fecioară – runa Algiz, inversată

Fecioarele sunt îndemnate să acorde mai multă atenție modului în care relaționează cu oamenii din jur. Algiz vorbește despre conexiunea dintre oameni, însă poziția inversată indică un posibil dezechilibru. Poate că ești prea sensibil în anumite situații sau, dimpotrivă, devii prea autoritar. Pentru ca lucrurile să meargă bine, inclusiv în carieră, este important să îți regăsești echilibrul și să fii atent la energia pe care o transmiți celor din jur.

Zodia Balanță – runa Dagaz

Pentru Balanțe se anunță o schimbare în bine. Dacă ai trecut printr-o perioadă dificilă, lucrurile încep treptat să se lumineze, iar o situație care părea blocată poate lua o turnură favorabilă. Dagaz este asociată cu transformarea și cu trecerea de la întuneric la lumină. Fii atent la oportunitățile care apar și nu ezita să profiți de ele.

Zodia Scorpion – runa Gebo

Gebo este runa iubirii, a iertării și a parteneriatelor. Scorpionii sunt încurajați să își exprime sentimentele fără rețineri și să fie deschiși către împăcare. O persoană dragă îți poate face un cadou sau îți poate oferi un gest important, însă mesajul runei este clar: ceea ce primești trebuie, la rândul tău, oferit mai departe. Perioada este favorabilă relațiilor bazate pe iubire și poate scoate la lumină un talent artistic sau creativ pe care nu l-ai exploatat suficient până acum. Iertarea, fie că o oferi, fie că o primești, poate reprezenta cel mai valoros dar.

Zodia Săgetător – runa Inguz

Săgetătorii primesc un mesaj legat de armonie, unitate și împlinire. Inguz este asociată cu pacea, înțelegerea și relațiile romantice puternice. Pentru cei aflați într-o relație, runa poate indica apropiere și consolidarea legăturii. Totodată, este o perioadă favorabilă pentru familie și pentru construirea unui cămin în care să existe siguranță și afecțiune. Inguz este asociată și cu inspirația creativă, astfel că ideile noi pot apărea exact atunci când te aștepți mai puțin.

Zodia Capricorn – runa Laguz, cu fața în sus

Capricornii ar putea fi nevoiți să mai aștepte puțin până când lucrurile se vor mișca în direcția dorită. Nu este însă un motiv de frustrare. Uneori, momentul potrivit trebuie așteptat, asemenea unui marinar care nu poate porni la drum până când mareea nu îi este favorabilă. Folosește această perioadă pentru a-ți asculta intuiția și pentru a pregăti următorul pas.

Zodia Vărsător – runa Othila

Vărsătorii sunt sfătuiți să aibă încredere în propriile alegeri. Chiar dacă o decizie nu se dovedește a fi cea mai bună, este important să știi că ai ales în funcție de ceea ce ai simțit și ai considerat potrivit pentru tine. Uneori, ceea ce pare o pierdere la început se poate transforma într-un câștig sau într-o lecție importantă. Nu lăsa opiniile celorlalți să îți dicteze drumul.

Zodia Pești – runa Sowelu, inversată

Pentru Pești, Sowelu inversată poate indica o perioadă scurtă în care anumite informații îți sunt ascunse sau în care simți că ți-a scăzut energia. Nu este însă un motiv de îngrijorare. Această stare este temporară și poate fi chiar un semnal că ai nevoie să încetinești ritmul și să te odihnești. Sowelu este asociată cu energia solară, revelația, forța interioară și vitalitatea. După această scurtă perioadă de retragere, lucrurile se pot limpezi, iar energia poate reveni treptat.

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