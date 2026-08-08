Cresc pensiile cu 350 de lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România?! Cine se încadrează și care este singura condiție

Pensionarii din România ar putea avea parte de o veste bună la începutul anului viitor. Se fac deja calcule pentru o posibilă majorare a pensiilor, iar suma în plus ar urma să difere în funcție de venitul pe care fiecare îl primește acum.

În acest moment, sunt discutate mai multe variante pentru indexarea pensiilor. Una dintre ele ar putea aduce diferențe de câteva sute de lei pentru pensionarii cu venituri mai mari. Totul depinde însă de procentul care va fi stabilit pentru 1 ianuarie 2027.

Veste bună pentru pensionarii din România

Scenariile analizate indică o posibilă indexare cuprinsă între 6% și 8%. Pentru a vedea concret ce ar însemna acest lucru, putem lua ca exemplu o indexare de 7%. În acest caz, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 140 de lei, până la 2.140 de lei.

La o pensie de 3.000 de lei, majorarea ar fi de 210 lei, iar venitul lunar ar ajunge la 3.210 lei. Pentru cei care primesc 4.000 de lei, creșterea ar fi de 280 de lei. Iar de aici apare și suma care îi interesează în mod special pe pensionarii cu venituri de 5.000 de lei.

Dacă indexarea va fi de 7%, calculul este simplu: o pensie de 5.000 de lei ar crește cu 350 de lei. Astfel, venitul lunar ar ajunge la 5.350 de lei. Pe parcursul unui an, diferența ar însemna aproximativ 4.200 de lei în plus, în cazul în care procentul s-ar aplica pentru toate cele 12 luni.

Și pensiile mai mici ar crește. De exemplu, pentru o pensie de 1.281 de lei, majorarea de 7% ar însemna aproximativ 89 de lei, iar suma finală ar ajunge la circa 1.370 de lei.

De unde ar urma să vină banii

Un alt aspect important este bugetul destinat pensiilor. Potrivit datelor prezentate în materialul-sursă, acesta ar urma să crească de la aproximativ 156 de miliarde de lei în 2026 la circa 170 de miliarde de lei în 2027. Diferența este de aproximativ 14 miliarde de lei.

Chiar și așa, banii nu ar fi suficienți pentru o majorare foarte mare a tuturor pensiilor. Tocmai de aceea, procentul final al indexării este unul dintre cele mai importante subiecte pentru următoarea perioadă.

Pensionarii trebuie să țină cont de un lucru important: 7% este un scenariu de calcul, nu un procent stabilit oficial. Pentru ca pensia de 5.000 de lei să ajungă la 5.350 de lei, trebuie ca indexarea de 7% să fie decisă și aplicată efectiv de la 1 ianuarie 2027. Până atunci, rămân în discuție mai multe variante.

Dacă însă scenariul de 7% se va confirma, pensionarii cu 5.000 de lei ar avea parte de o creștere de 350 de lei pe lună, adică o diferență de 4.200 de lei într-un an.

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