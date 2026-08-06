Secretul cuplului de pensionari care trăiește fără griji! Regulile simple care i-au făcut să nu ducă lipsă de nimic

În timp ce tot mai mulți pensionari se plâng că veniturile nu le ajung de la o lună la alta, un cuplu din Olanda demonstrează că disciplina financiară poate schimba complet viața. Hans și Monique Kamp, ambii în vârstă de 67 de ani, se bucură de o viață lipsită de griji financiare și spun că pot pleca în concedii ori de câte ori își doresc, fără să-și facă probleme pentru bani.

Cei doi susțin că nu au devenit înstăriți peste noapte și nici nu au câștigat la loto. Tot ce au construit s-a bazat pe disciplină, răbdare și pe câteva reguli pe care nu le-au încălcat niciodată.

„Cred că trăim în lux. Avem o casă călduroasă, suficientă mâncare și ne permitem din când în când câte o excursie”, au spus cei doi.

Cum a ajuns un cuplu de pensionari să trăiască în lux

Una dintre cele mai importante decizii pe care au luat-o a fost să nu cumpere nimic în rate, dacă nu era absolut necesar. Au preferat să economisească până când își permiteau produsul dorit. Hans a povestit că nici măcar pentru mașină nu a acceptat ideea unui împrumut.

„Nu am luat niciodată credite pentru o mașină. Nici nu am fi conceput asta”, a spus Hans.

În loc să trăiască pe datorie, au ales să cheltuiască doar banii pe care îi aveau deja. Hans a lucrat ani la rând în domeniul IT, în timp ce Monique s-a ocupat de casă și de creșterea copiilor. Ulterior, aceasta a avut și mai multe locuri de muncă, contribuind la veniturile familiei. Soțul ei a spus că munca din gospodărie este mult prea puțin apreciată.

„A fi mamă este una dintre cele mai subestimate meserii. De fapt, ești managerul întregii familii”, a mai spus acesta.

La un moment dat au observat că apar discuții din cauza cumpărăturilor. Hans verifica frecvent extrasul de cont și era curios unde se duc banii.

„Înainte verificam extrasele de cont, acum mă uit în aplicație. De multe ori mă întrebam: «Chiar ai cheltuit atât de mult la Aldi?»”, a povestit Hans.

Ca să evite astfel de situații, au deschis un cont separat destinat exclusiv cheltuielilor casei. În fiecare săptămână, Hans transferă aceeași sumă, iar Monique gestionează toate cumpărăturile.

„Este mai bine pentru mine, pentru că astfel nu văd zilnic pe ce se duc banii”, a mărturisit bărbatul.

Au bani puși deoparte pentru orice

Familia Kamp nu are o singură rezervă financiară, ci mai multe. Cei doi au creat fonduri separate pentru vacanțe, mașină, haine, reparațiile locuinței și chiar pentru cheltuielile medicale .Acest sistem i-a ajutat să nu ajungă niciodată în situația de a face datorii.

„Avem un fond pentru mașină, unul pentru vacanțe, unul pentru haine, întreținerea casei și asigurarea medicală”, au spus ei.

Monique a spus că nu este zgârcită, însă este foarte atentă la valoarea fiecărei achiziții. Hans are și o regulă simplă atunci când cumpără ceva: dacă există trei variante ale aceluiași produs, aproape întotdeauna o alege pe cea din mijloc.

„Pot cheltui fără probleme 200 de euro pe un lucru pe care îl consider că merită”, spune Monique. „Dar dacă plătim cu doi euro mai mult decât ar trebui, mă enervează foarte tare”, a spus Monique.

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