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Este oficial! Cresc pensiile acestor pensionari români, cu 2.5%, începând cu 6 aprilie 2027

De: Elisa Tîrgovățu 03/08/2026 | 08:43
Este oficial! Cresc pensiile acestor pensionari români, cu 2.5%, începând cu 6 aprilie 2027
Este oficial! Cresc pensiile acestor pensionari români, cu 2.5%, începând cu 6 aprilie 2027
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Românii care au lucrat legal în Marea Britanie și beneficiază de pensie de stat britanică vor primi, începând cu 6 aprilie 2027, pensii mai mari cu 2,5%. Majorarea este prevăzută în noile grile și rate de plată publicate de Department for Work and Pensions (DWP).

Majorarea îi vizează pe pensionarii care au acumulat perioade de contribuție în sistemul britanic de asigurări sociale și care primesc în prezent pensie de stat din Regatul Unit. Creșterea face parte din mecanismul anual prin care guvernul britanic ajustează valoarea pensiilor de stat pentru a ține pasul cu evoluția economică.

Pensii mai mari din aprilie, 2027

În Marea Britanie, actualizarea pensiilor se realizează prin sistemul cunoscut sub numele de „Triple Lock”. Mecanismul garantează că pensiile de stat cresc anual în funcție de cea mai avantajoasă dintre trei variante. Printre acestea se numără rata inflației, creșterea medie a salariilor sau o creștere minimă garantată de 2,5%.

Pentru anul financiar care începe la 6 aprilie 2027, aplicarea acestui mecanism va conduce la o majorare de 2,5%. Astfel, pensionarii români care au lucrat cu forme legale în Regatul Unit și care beneficiază de drepturi de pensie britanice vor vedea o creștere a sumelor primite lunar.

Sistemul britanic de pensii se bazează pe contribuțiile plătite de angajați și angajatori pe perioada activității profesionale. Românii care au lucrat în Marea Britanie și au contribuit la sistemul de asigurări sociale pot beneficia de pensie de stat britanică. Măsură se aplică și dacă ulterior s-au întors în România sau locuiesc în altă țară.

Publicarea noilor valori de către DWP reprezintă un reper important pentru milioane de pensionari. Pentru românii aflați în această situație, creșterea reprezintă o ajustare menită să protejeze puterea de cumpărare a veniturilor în contextul modificărilor economice.

Majorarea de 2,5% se va aplica automat, fără ca pensionarii eligibili să depună cereri suplimentare. Plata noilor sume va începe după data de 6 aprilie 2027. Atunci va avea loc intrarea în vigoare a noilor rate stabilite de autoritățile britanice.

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