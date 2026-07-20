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Câte locuințe deține Erling Haaland: de la un conac de 7,12 milioane de dolari în Spania la un apartament de 3,28 milioane de dolari în Oslo

De: Irina Maria Daniela 20/07/2026 | 08:30
Câte locuințe deține Erling Haaland: de la un conac de 7,12 milioane de dolari în Spania la un apartament de 3,28 milioane de dolari în Oslo
Câte locuințe deține Erling Haaland? Sursa foto: Profimedia
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Talentul de pe terenul de fotbal i-a adus lui Erling Haaland sume de bani tot mai mari în ultimul an. Acesta a investit o parte din câștigurile sale în imobiliare și deține apartamente și vile luxoase. Află mai multe detalii!

Câte locuințe deține Erling Haaland

Când nu este la antrenamente sau la meciuri oficiale, atacantul norvegian face achiziții de lux pe care le consideră investiții bune. Acesta are un portofoliu imobiliar impresionant, în care se regăsesc locuințe scumpe în mai multe țări.

La doar 15 ani, Erling Haaland și-a început cariera profesionistă la Bryne FK, în Norvegia. Apoi a evoluat pentru Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund și Manchester City. La această echipă a devenit unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai generației sale.

Prima casa a fost cumpărată în Spania

Înainte de a împlini 21 de ani, Erling Haaland și-a cumpărat o casă în Spania, achiziționată datorită investiției făcute de tatăl său în Málaga. Se cunosc foarte puține detalii despre această locație, fotbalistul preferând mereu să păstreze viața privată departe de ochii publicului.

Dar fostul său impresar, Mino Raiola, a confirmat existența casei în perioada în care Haaland le-ar fi spus fanilor, în timpul unei vacanțe din Marbella, la sfârșitul anului 2021: „Voi juca aici, în Spania.”

Conacul de 7,12 milioane de dolari din Marbella

În primăvara lui 2022, Haaland și-a cumpărat un conac spectaculos în Marbella, evaluat la aproximativ 7,12 milioane de dolari. Locația are o suprafață totală de aproximativ 2.090 de metri pătrați.

Conacul are un un living generos, o saună, piscină exterioară, un duș exterior și o grădină cu mai multe zone de relaxare. Casa este prevăzută cu un spațiu de aproape 370 de metri pătrați construiți sub nivelul solului, pentru un plus de intimitate și securitate.

Haaland are o locuință în Manchester


În vara lui 2022, Erling a semnat un contract pe 5 ani cu Manchester City. La momentul respectiv, presa din Anglia titra că fotbalistul era interesat de vila cu șase dormitoare a lui Paul Pogba, din Cheshire. Locația a fost evaluată la aproximativ 3,8 milioane de dolari.

Cu toate acestea, Haaland a ales să locuiască într-un apartament din centrul orașului Manchester. Locația exactă a rămas un mister, dar The Mirror a aflat că apartamentul este dotat cu o cameră de crioterapie, al cărei cost ar fi depășit 60.000 de dolari.

Are un apartament și în Oslo

În iunie 2023, Haaland a investit aproximativ 3,28 milioane de dolari într-un apartament de lux din Oslo. Acolo are parte de protecție nonstop, iar măsurile de securitate sunt foarte stricte. Este și motivul principal pentru care nu se cunosc multe detalii despre imobil.

Apartamentul ar avea trei dormitoare și se află situat în aceeași clădire cu hotelul Sommerro, deținut de miliardarul norvegian Petter Stordalen.

A cumpărat o casă în Alderley Edge

În octombrie 2025, fotbalistul de la Manchester City a vizitat o casă cu șase dormitoare din Cheshire, evaluată la aproximativ 4,64 milioane de dolari. În acel moment locuia cu chirie într-un conac din exclusivista localitate Alderley Edge.

La finalul anului, el și partenera sa, Isabel Haugseng Johansen, s-au mutat într-o casă cu șase dormitoare din aceeași zonă, alături de fiul lor. Nu se știe dacă este vorba despre aceeași vilă pe care a vizitat-o anterior. Presa a reușit să afle doar că noua casă este la aproximativ zece minute de mers cu mașina de locuința colegului și prietenului său, Jack Grealish.

„Erling a locuit câțiva ani în centrul orașului și i-a plăcut foarte mult, dar își dorea propria casă și un loc în care să se stabilească. Căuta liniște, unde să se poată relaxa departe de fotbal, deoarece este foarte ușor de recunoscut, iar ieșirile în Manchester deveniseră dificile pentru el”, ar fi mărturisit o sursă pentru The Sun.

Are un conac cu 10 dormitoare în Cheshire


În mai 2026, The Sun a titrat că Haaland investise într-un nou conac construit recent în Cheshire. Ar fi fost cumpărat în vara anului precedent pentru 8,21 milioane de dolari.

Construcția este dispusă pe patru niveluri și include:

  • 10 dormitoare;
  • un lac privat;
  • piscină;
  • o casă separată pentru oaspeți sau personal;
  • grădini întinse;
  • grajduri pentru cai;
  • o căsuță de mari dimensiuni construită într-un copac.

Erling Haaland ar fi obținut autorizații pentru a-și construi un garaj destinat parcării a patru autoturisme.

„Este un loc extrem de privat, ceea ce îi permite lui Erling să se deconecteze complet de fotbal atunci când ajunge acasă”, a mai declarat sursa pentru The Sun.

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