Erling Haaland a făcut furori în Italia, la o prezentare de modă. Cu ce personaj celebru s-a afișat

Erling Haaland a bifat încă o apariție care îl împinge tot mai clar din zona sportului în zona fenomenului pop global. La prezentarea exclusivistă Dolce & Gabbana Alta Moda din Taormina, Sicilia, atacantul lui Manchester City și partenera lui, Isabel Haugseng Johansen, au devenit centrul atenției într-o seară în care pe lista invitaților figurau nume precum Jennifer Lopez, Christian Bale, Monica Bellucci sau Michele Morrone. Deși obișnuit cu lumina reflectoarelor din fotbal, Haaland a fost surprinzător pentru mulți vedeta preferată a fotografilor.

Invitat special al casei de modă, norvegianul a sosit într-un costum alb perfect croit, în timp ce Isabel a atras privirile cu o rochie argintie cu paiete, decolteu adânc, spate complet gol și detalii transparente. Cei doi au fost urmăriți constant de camerele foto și au devenit rapid una dintre aparițiile cele mai comentate ale serii. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Erling Haalan a făcut furori în Italia, la o prezentare de modă

Atmosfera evenimentului a fost construită într-un decor spectaculos, o seră uriașă transformată într-un palat vegetal cu tronuri aurite, statui de heruvimi, oglinzi baroce și copaci care păreau să răsară din podea. Înainte ca modelele să intre pe podium, invitații și-au ocupat locurile, iar Haaland s-a numărat printre cei privilegiați.

Jennifer Lopez, obișnuită să fie magnetul fotografilor, a dorit și ea o fotografie alături de Haaland. Imaginea în care apare zâmbind lângă atacant și artistul Stevie Mackey s-a viralizat rapid, fiind redistribuită masiv pe rețelele sociale.

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La fel, Michele Morrone, unul dintre cei mai populari actori italieni ai momentului, nu a ratat ocazia de a-l saluta și fotografia pe Haaland înainte de începerea prezentării.

Prezența fotbalistului în Sicilia a generat discuții în Norvegia, unde peste 100.000 de suporteri îl așteptau la Oslo pentru festivitățile dedicate parcursului istoric al naționalei la Cupa Mondială. Haaland și colegul său Sander Berge au preferat însă să ia un avion privat către Taormina, unde atacantul fusese invitat de Dolce & Gabbana.

Sociologul Trond Blindheim consideră că decizia nu îi va afecta imaginea:

„Poate că cei mici au fost puțin dezamăgiți că nu l-au văzut, dar îl vor ierta pentru ceea ce a făcut pe teren.” Norvegia a ajuns pentru prima dată în sferturile unei Cupe Mondiale, iar Haaland este privit ca eroul unei națiuni. Blindheim a mers chiar mai departe, afirmând că atacantul este „mai popular decât regele”.

Imaginile din Sicilia au declanșat reacții imediate online, fanii fiind fascinați de ipostaza în care Haaland trece de la statutul de golgheter la cel de invitat VIP la unul dintre cele mai exclusiviste evenimente din modă. Un comentariu devenit viral rezumă perfect atmosfera:

„Haaland după Cupa Mondială: «Gata cu fotbalul, acum e timpul să devin supermodel!»”

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