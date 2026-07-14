Cine este influencera care seamănă cu Erling Haaland. A câștigat sute de mii de urmăritori datorită părului său

Emma Kate Willman este o creatoare de conținut care seamănă foarte mult cu fotbalistul de origine britanică Erling Haaland. Tânăra a devenit virală peste noapte după ce sportivul Norvegiei i-a lăsat un comentariu. Află detalii!

Emma Willman, influencera care seamănă cu Erling Haaland

Emma Kate Willman este o tânără care își câștigă existența din content online. Postează clipuri despre beauty și hairstyling, dar nu asta a atras atenția publicului. Asemănarea izbitoare cu fotbalistul Haaland, devenit viral datorită calificării Norvegiei la Cupa Mondială 2026 și golurilor înscrise, au transformat-o într-o senzație a internetului.

Cei doi au trăsături faciale asemănătoare, precum și o culoare a părului aproape identică. Mulți urmăritori îi lasă acum comentarii Emmei Willman în care îi spun că ar putea fi chiar sora fotbalistului, la cât de bine îi seamănă.

„Nu mi s-a părut niciodată ceva ciudat. Amândoi suntem blonzi și avem tenul deschis. Cred că de aici pornesc majoritatea comparațiilor. În plus, are un păr extraordinar, așa că nu mă deranjează deloc”, spune ea.

Asemănarea cu Haaland i-a adus sute de mii de urmăritori

Datorită viralizării, Emma Kate Willman a câștigat aproape 125.000 de urmăritori noi pe Instagram și TikTok, depășind 430.000 de urmăritori doar pe TikTok.

„Serios? Cea mai bună sosie pe care ați putut să mi-o găsiți este un fotbalist? Nu puteam să ne întoarcem la perioada în care îmi spuneați că semăn cu Zara Larsson?”, a glumit ea într-un videoclip publicat pe Instagram.

Tânăra chiar a încercat să imite look-ul iconic de pe teren al lui Haaland, dar nu i-a reușit la fel de bine. Emma susține că nu înțelege cum de părul lui Erlin nu face „cocoloașe” ca al ei și rămâne perfect lipit de cap pe toată durata meciului.

„Este foarte distractiv faptul că are părul lung, pentru că poate încerca atât de multe coafuri. Își face acel look perfect dat pe spate și nici măcar nu cred că are nevoie de produse de styling. Pur și simplu își trece mâna prin păr și îi iese perfect”, a glumit ea.

Erling Haaland i-a lăsat un comentariu banal

View this post on Instagram A post shared by Emma Kate Willman (@emmakwillman)



O surpriză majoră pentru influenceră a fost să vadă că Erling i-a lăsat un comentariu la unul dintre clipurile ei mai vechi. În imagini, Emma explica cum se realizează o împletitură franțuzească.

Mesajul fotbalistului a fost extrem de simplu: „Hi”, însoțit de un emoji cu degetul mare ridicat. Comentariul a devenit viral și a strâns aproape 2,5 milioane de aprecieri.

„De fiecare dată când reveneam să verific comentariile, numărul aprecierilor se dubla. Este un sportiv atât de respectat, iar reacția oamenilor a fost incredibilă. A fost o nebunie”, a declarat Willman pentru publicația The Athletic.

Invitată la Cupa Mondială datorită aspectului

După ce asemănarea dintre ea și Haaland s-a viralizat, tânăra a fost invitată la un meci din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, desfășurat pe Hard Rock Stadium din Miami. Acolo spera să îl vadă pe Haaland de aproape.

„Am fost în Miami doar de câteva ori. Sunt foarte entuziasmată să trăiesc această experiență, mai ales că până acum am urmărit toate meciurile din câteva baruri din Charleston. Să pot vedea un astfel de meci pe stadion este ceva extraordinar”, a spus ea.

Tânăra speră să facă o poza cu Haaland

View this post on Instagram A post shared by Emma Kate Willman (@emmakwillman)



Emma Kate Willman speră că succesul viral îi va oferi și șansa de a-l întâlni pe Erling Haaland live. Cel mai mult și-ar dori să facă o poză cu el, să vadă cât de mult succes ar avea imaginea.

„Sper ca lucrurile să evolueze în această direcție. Nu avem încă nimic stabilit, dar ar fi extraordinar să îl cunosc. Cred că oricine și-ar dori asta. Pare un tip foarte amuzant și se vede că îi place ceea ce face. Dacă ne-am întâlni, am putea face o fotografie unul lângă altul. Ar fi extrem de amuzant”, a declarat influencerița.

Cine este Emma Kate Willman

Tânăra este originară din Long Island, New York. A jucat fotbal în copilărie când avea 11 ani, dar pasiunea ei cea mai mare a fost gimnastica și echipa majoretelor. S-a mutat apoi în Carolina de Sud pentru a studia la uUniversitatea de acolo.

După ce a absolvit, s-a angajat ca ospătar la un bar de plajă foarte cunoscut în stat – Tiki Hut. În timpul turelor, a început să posteze clipuri video cu diversele coafuri pe care le purta și a devenit rapid virală. Datorită părului său, a devenit influencer pentru îngrijirea podoabei capilare, dar și a tenului. Cifrele mari din online au ajutat-o să semneze cu agenția de management Dulcedo.

CITEȘTE ȘI:

Părinții lui Erling Haaland. Tatăl a jucat pentru Manchester City, iar mama a fost campioană națională la atletism

Cum arată și cu ce se ocupă sora lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce a apărut în tribune la Cupa Mondială 2026