Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel de foc

Campionatul Mondial din 2026 se apropie de momentul decisiv, iar competiția intră în faza semifinalelor după o lună plină de surprize, rezultate spectaculoase și meciuri care au captat atenția fanilor din întreaga lume. După 100 de partide disputate pe parcursul a 32 de zile în cele trei țări-gazdă, doar patru naționale au rămas în cursa pentru trofeul suprem.

Cele două țări au impresionat pe tot parcursul competiției și au confirmat statutul de favorite încă din faza grupelor. Franța a avut un parcurs fără greșeală în fazele eliminatorii, câștigând toate cele șase partide disputate până acum și demonstrând o forță ofensivă constantă. De cealaltă parte, Spania s-a remarcat prin organizarea defensivă și eficiența jocului, ibericii încasând un singur gol în același număr de meciuri.

Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online

Prima semifinală programează unul dintre cele mai așteptate dueluri ale turneului final. Franța și Spania se întâlnesc marți, de la ora 22:00, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 și în platforma AntenaPLAY, confruntarea urmând să stabilească prima finalistă a ediției din 2026.

Semifinala promite un duel spectaculos și datorită numelor importante aflate pe teren. Franța mizează pe experiența și valoarea unui lot care a fost prezent constant în fazele finale ale marilor competiții din ultimul deceniu, în timp ce Spania continuă să impresioneze prin combinația dintre jucători consacrați și tineri care au confirmat la cel mai înalt nivel.

Istoria confruntărilor directe oferă un ușor avantaj naționalei Spaniei. În cele 38 de meciuri disputate până acum între cele două selecționate, ibericii au obținut 18 victorii, Franța s-a impus de 13 ori, iar alte șapte întâlniri s-au încheiat la egalitate.

Cu toate acestea, duelurile dintre cele două formații la Campionatul Mondial au fost extrem de rare. Semifinala din 2026 reprezintă doar a doua confruntare directă dintre Franța și Spania la turneul final al Cupei Mondiale. Prima a avut loc în 2006, în faza optimilor de finală, când francezii au câștigat cu 3-1 și au continuat drumul către finala competiției.

Interesul pentru această partidă este uriaș, fiind considerată una dintre cele mai echilibrate confruntări ale întregului turneu. Ambele echipe au demonstrat constanță, au trecut peste adversari importanți și au ajuns în penultimul act fără să își piardă statutul de favorite la câștigarea trofeului.

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