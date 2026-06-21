Miguel Almiron, primul fotbalist eliminat după noua regulă FIFA privind acoperirea gurii. Incident fără precedent la Cupa Mondială 2026

Miguel Almiron a intrat în istoria fotbalului dintr-un motiv nedorit. Internaționalul paraguayan a devenit primul jucător eliminat în baza noii reguli FIFA care sancționează acoperirea gurii în timpul confruntărilor verbale de pe teren. Incidentul s-a produs la Cupa Mondială 2026, în meciul dintre Paraguay și Turcia, și reprezintă primul caz de aplicare a unei măsuri introduse recent pentru combaterea rasismului și a comportamentelor discriminatorii în fotbal.

Prima eliminare din istorie pentru noua regulă FIFA

Miguel Almiron a primit cartonașul roșu în minutul 45+3 al partidei dintre Paraguay și Turcia, din Grupa D a Cupei Mondiale 2026, disputată la Santa Clara, în California.

Fostul jucător al lui Newcastle United, în prezent la Atlanta United, a avut un schimb de replici cu fundașul turc Mert Müldür după un fault produs la mijlocul terenului.

În timpul discuției, Almiron și-a acoperit gura în timp ce îi spunea ceva adversarului. Müldür a reacționat imediat și i-a cerut arbitrului salvadorian Ivan Barton să sancționeze gestul.

Centralul a consultat imaginile VAR și a decis să îi arate direct cartonașul roșu paraguayanului. Momentul a avut loc în timp ce Paraguay conducea cu 1-0.

Regula introdusă pentru combaterea rasismului

Eliminarea lui Almiron vine după modificarea regulamentului aprobată în această primăvară de International Football Association Board (IFAB) și implementată de FIFA la Cupa Mondială.

Noua prevedere stipulează că:

„Orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu.”

Potrivit FIFA, măsura face parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a rasismului și a comportamentelor discriminatorii pe teren, prin eliminarea posibilității ca eventualele insulte să fie ascunse de camerele video.

Controversa care a dus la schimbarea regulamentului

Noua regulă a fost introdusă după incidentul petrecut în sezonul 2025-2026 al Ligii Campionilor, când extrema Benficăi, Gianluca Prestianni, a fost acuzată că i-ar fi adresat remarci rasiste lui Vinicius Junior de la Real Madrid.

Prestianni a negat acuzațiile de rasism, însă a fost ulterior suspendat șase meciuri, dintre care trei cu suspendare, pentru „comportament homofob”.

Cazul a generat ample dezbateri privind dificultatea identificării comentariilor făcute de jucători atunci când aceștia își acoperă gura în timpul confruntărilor.

Când este permisă acoperirea gurii

Regulamentul prevede că jucătorii își pot acoperi gura atunci când conversațiile au loc într-un context normal sau prietenos.

Însă, în momentul în care există orice element de conflict sau tensiune între adversari, gestul poate atrage automat sancțiunea maximă.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a numărat printre principalii susținători ai noii măsuri.

„Dacă nu ai ceva de ascuns, nu îți ascunzi gura atunci când spui ceva. Atât de simplu”, declara Infantino înainte de introducerea regulii.

Paraguay a rămas în zece oameni, dar a câștigat

Selecționerul Paraguayului, Gustavo Alfaro, a evitat să comenteze direct decizia arbitrului, însă a sugerat că nu a fost mulțumit de ceea ce s-a întâmplat pe teren.

„La un moment dat am avut impresia că totul conspira împotriva noastră”, a declarat acesta după meci.

În ciuda eliminării lui Almiron, Paraguay a reușit să își păstreze avantajul și să câștige partida cu 1-0.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Matias Galarza după doar 1 minut și 5 secunde de la fluierul de start, cea mai rapidă reușită a turneului până în prezent.

Victoria a asigurat calificarea Paraguayului și a eliminat Turcia de la Cupa Mondială.

Un moment istoric la Mondialul din 2026

Cartonașul roșu primit de Miguel Almiron reprezintă a treia eliminare din istoria Paraguayului la Campionatele Mondiale, după cele încasate de Carlos Paredes și Roberto Acuña în 2002.

Totodată, este al șaptelea cartonaș roșu acordat la actuala ediție a Cupei Mondiale, cel mai mare număr înregistrat la un turneu final după ediția din 2014, când au fost acordate zece eliminări.

Incidentul de la Santa Clara rămâne primul exemplu concret de aplicare a noii reguli FIFA și ar putea deveni un precedent important pentru modul în care arbitrii vor interpreta și sancționa astfel de situații în competițiile internaționale viitoare.

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