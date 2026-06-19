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Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciurile din Campionatul Mondial 2026

De: Irina Maria Daniela 19/06/2026 | 08:30
Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciurile din Campionatul Mondial 2026
Messi, la Campionatul Mondial 2026. Sursa foto: Profimedia
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De mai bine de patru ani, Lionel Messi a tot fost văzut bând un ceai extrem de popular în Argentina. Este vorba despre yerba mate, o plantă tradițională sud-americană mai populară decât cafeaua. Are numeroase beneficii pentru sănătate și proprietăți nutritive excepționale, după cum susțin cercetătorii care au studiat planta.

Ce este ceaiul yerba mate

Acest ceai, care are miros de pământ și gust amar, este preferat în rândul fotbaliștilor, potrivit Daily Mail. Multe persoane susțin că ajută la pierderea în greutate și oferă rapid o senzație de sațietate. În plus, ar ajuta metabolismul să ardă grăsimile mai repede.

Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciuri. Sursa foto: Instagram

Această băutură argentiniană este nelipsită din mâna lui Messi. Fotbalistul a fost văzut cu ea inclusiv la meciurile Cupei Mondiale de Fotbal din 2026. Datorită faptului că apare cu cana sa și paiul metalic des în public, suporterii au început să îl imite pe Messi. Acum, băutura care conține cofeină a devenit simbolul Argentinei pe stadioanele din lumea întreagă și suporterii stau la cozi uriașe înaintea meciurilor pentru a pune mâna pe un astfel de ceai.

Băutura are și propria sa cană specială, precum și un pai total diferit. Frunzele mărunțite de yerba mate se pun peste apa fierbinte din cană, apoi se introduce paiul-sită. Da, ați citit bine! Paiul este cel care filtrează băutura pentru ca degustătorii să nu se aleagă cu bucățele din plantă pe limbă.

Messi bea yerba mate de peste 4 ani

Fotbalistul a fost văzut prima dată cu acest ceai după victoria Argentinei la Cupa Mondială din 2022. Atunci a ținut trofeul într-o mână și cana cu ceai în cealaltă mână. Chiar el l-a impulsionat pe celebrul David Beckham să încerce această băutură, în urmă cu doi ani.

„Dacă este suficient de bun pentru Leo”, a postat David pe Instagram, în 2024.

David Beckham a încercat și el acest ceai. Sursa foto: Instagram

Printre fotbaliștii care mai consumă yerba mate se numără și uruguayanul Luis Suarez, fost coleg al lui Messi la Barcelona. Acum, tot mai mulți sportiv din America i-au prins gustul și consumă acest ceai pentru a avea energie. Practic, cafeaua a trecut pe locul doi!

Ce beneficii are ceaiul yerba mate

Potrivit sursei citate, ceaiul oferă un boost de energie datorită conținutului de cofeină – cunoscută sub numele de mateină. O cană medie poate oferi 30–80 mg de cofeină, ceea ce o situează între un ceai negru și o cafea clasică. Mai conține polifenoli, compuși puternici din fructe și legume care ar stimula metabolismul.

Cercetătorii din Brazilia au publicat rezultatele unui studiu din 2019 în care susțineau că ceaiul verde are proprietăți „anti-obezitate”. Adică cei care înlocuiesc cafeaua de dimineață cu yerba mate pot da jos câteva kilograme. Un studiu sud-coreean din 2015 a descoperit că persoanele supraponderale care au luat zilnic o capsulă de yerba mate au slăbit mai ușor. În Norvegia, 11 cicliști au luat parte la un studiu și au ars mai repede grăsimea după ce au luat acest supliment.

În mod tradițional, frunzele acestei plante sunt afumate în timpul preparării. Acest lucru le conferă un gust diferit, cu aromă de fum, iarbă și pământ. Ceaiul ar furniza o stare de energie care nu este însoțită de starea de nervozitate pe care o au unii oameni după consumul de cafea.

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