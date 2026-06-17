Lionel Messi continuă să scrie istorie. Spectacol total făcut de legenda Argentinei

Argentina a debutat cu dreptul la Campionatul Mondial 2026, obținând o victorie clară și convingătoare, scor 3-0, în fața selecționatei Algeriei. Campioana en-titre a competiției a controlat în mare parte desfășurarea jocului și a confirmat statutul de favorită încă din prima partidă a turneului. Marea diferență a fost făcută de eficiența ofensivă și de forma excepțională a lui Lionel Messi, care a fost decisiv în toate fazele importante ale meciului.

Partida a început într-un ritm alert, cu ambele echipe încercând să își impună stilul de joc încă din primele minute. Atmosfera a fost tensionată, iar momentele de dezechilibru nu au întârziat să apară. Atât Argentina, cât și Algeria au reușit să marcheze în debutul întâlnirii, însă ambele reușite au fost anulate în urma unor poziții de ofsaid semnalate corect de brigada de arbitri. Aceste episoade au confirmat intensitatea începutului de meci și au anticipat o confruntare disputată, cel puțin în primele faze.

Lionel Messi continuă să scrie istorie

După aceste momente inițiale, echipa sud-americană a început să preia treptat controlul asupra jocului. Organizarea mai bună la mijlocul terenului și capacitatea de a recupera rapid mingea au făcut ca Algeria să fie împinsă tot mai des în propria jumătate. Presiunea constantă exercitată de Argentina a dus, în mod firesc, la deschiderea scorului.

Lionel Messi a fost cel care a spart echilibrul în minutul 17, după o acțiune individuală de mare calitate. Faza a pornit din jumătatea adversă, unde atacantul argentinian a recuperat mingea într-un moment de nesiguranță al defensivei algeriene. A urmat o avansare rapidă spre poartă, în care a depășit opoziția adversarilor și a finalizat cu un șut puternic, expediat de la marginea careului. Execuția sa a lăsat fără reacție portarul advers și a deschis drumul spre o dominare tot mai clară a Argentinei.

După pauză, desfășurarea jocului nu s-a schimbat semnificativ. Argentina a continuat să controleze posesia și să construiască faze ofensive periculoase, în timp ce Algeria a încercat să reacționeze prin contraatacuri sporadice. Ocaziile la poarta apărată de portarul Luca Zidane au devenit din ce în ce mai frecvente, însă finalizarea nu a fost întotdeauna precisă în prima parte a reprizei secunde.