Cine deține cele mai importante recorduri din istoria Cupei Mondiale? Germania a depășit Brazilia la un capitol uriaș

Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, a intrat deja în istorie drept cea mai mare ediție organizată vreodată. Turneul cu 48 de echipe aduce nu doar mai multe meciuri și mai multe goluri, ci și posibilitatea rescrierii unor recorduri vechi de zeci de ani. Unul dintre acestea a căzut deja: Germania a depășit Brazilia la numărul total de goluri marcate în istoria competiției.

Germania a devenit cea mai prolifică națională din istoria Cupei Mondiale

Victoria categorică obținută de Germania, scor 7-1 cu Curaçao, a avut o semnificație aparte. Grație celor șapte goluri marcate, nemții au ajuns la 239 de reușite în istoria Cupei Mondiale și au depășit Brazilia, care are 238.

Pe locul al treilea se află Argentina, cu 152 de goluri, la mare distanță de primele două clasate.

Topul continuă cu Franța (136), Italia (128), Spania (108) și Anglia (104), singurele alte națiuni care au depășit pragul de 100 de goluri la turneul final.

Primele zece sunt completate de Olanda (98), Uruguay (89) și Ungaria (87).

Cine a câștigat cele mai multe Cupe Mondiale

La capitolul trofee, recordul rămâne în posesia Braziliei. Selecționata sud-americană a cucerit de cinci ori titlul mondial, în anii 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002.

Pe locurile următoare se află Germania și Italia, cu câte patru trofee fiecare. În cazul Germaniei, trei dintre succese au fost obținute de Germania de Vest înaintea reunificării.

Campioana en-titre, Argentina, are trei titluri mondiale, în timp ce Franța și Uruguay au câștigat competiția de câte două ori.

Anglia și Spania sunt singurele naționale care au ridicat trofeul o singură dată.

Miroslav Klose rămâne regele golurilor la Cupa Mondială

Recordul pentru cele mai multe goluri marcate de un jucător la Cupa Mondială îi aparține fostului atacant german Miroslav Klose.

Acesta a înscris de 16 ori în cele 24 de meciuri disputate la turneele finale.

Pe poziția secundă se află legendarul brazilian Ronaldo, cu 15 goluri, urmat de germanul Gerd Müller, care a marcat de 14 ori în doar 13 partide.

Messi și Mbappé pot doborî recordul

Cei mai apropiați de recordul lui Klose sunt Lionel Messi și Kylian Mbappé.

Messi ocupă în prezent locul patru, cu 13 goluri, la egalitate cu francezul Just Fontaine.

Mbappé și legendarul Pelé împart poziția a șasea, cu câte 12 reușite.

Cei doi sunt considerați singurii fotbaliști activi cu șanse reale de a depăși recordul stabilit de Klose.

Messi deține deja un record impresionant

Chiar dacă mai are de recuperat la capitolul goluri, Lionel Messi este deja lider absolut într-o altă statistică importantă.

Starul argentinian a acumulat 2.314 minute jucate la Cupa Mondială, un record all-time.

Pe locul secund se află fostul fundaș italian Paolo Maldini, cu 2.216 minute, urmat de germanul Lothar Matthäus, care a adunat 2.045 de minute.

În top se mai regăsesc nume legendare precum Uwe Seeler, Javier Mascherano, Diego Maradona, Philipp Lahm, Hugo Lloris, dar și polonezii Władysław Żmuda și Grzegorz Lato.

Un Mondial care poate rescrie istoria

Ediția din 2026 este cea mai mare organizată vreodată, cu 48 de echipe participante, cu 50% mai multe decât formatul folosit între 1998 și 2022.

Numărul mai mare de meciuri și de minute disputate înseamnă că mai multe recorduri istorice ar putea cădea în următoarele săptămâni, atât la nivel individual, cât și la nivelul echipelor naționale.

CITEȘTE ȘI: Familiile regale care nu ratează niciodată o Cupă Mondială: cel mai iubit sport este o adevărată obsesie regală

Tragedie la Cupa Mondială! A murit chiar în prima zi a competiției. Brazilia, în doliu