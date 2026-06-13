Familiile regale care nu ratează niciodată o Cupă Mondială: cel mai iubit sport este o adevărată obsesie regală

De la Anglia și Spania până la Iordania și Belgia, membrii familiilor regale au petrecut decenii întregi celebrând victorii, îndurând dezamăgiri și susținându-și echipele naționale. Cupa Mondială FIFA 2026 a început oficial, iar fanii din întreaga lume sunt deja cuprinși de entuziasm. Această ediție este una istorică, deoarece Mexicul, Statele Unite și Canada găzduiesc împreună turneul pentru prima dată.

Cu 104 meciuri și 48 de echipe naționale participante, febra Cupei Mondiale s-a răspândit în toate colțurile societății. Este momentul celebrării, al emoțiilor, al bucuriei unui gol spectaculos și al visului de a ridica cel mai râvnit trofeu din fotbal.

Nici membrii familiilor regale din întreaga lume nu fac excepție. Fie că urmăresc meciurile din tribune sau din reședințele lor oficiale, aceștia își susțin cu mândrie echipele naționale, așa cum au făcut-o și la edițiile anterioare ale Cupei Mondiale.

Familia regală britanică și pasiunea pentru fotbal

Anglia este locul de naștere al fotbalului modern. În 1863, Football Association din Londra a stabilit primul set unificat de reguli ale jocului, punând bazele sportului pe care îl cunoaștem astăzi.

Nu este de mirare că Familia Regală Britanică trăiește fotbalul cu pasiune autentică.

Deși Anglia a câștigat Cupa Mondială o singură dată, în 1966, membrii familiei regale au rămas susținători fideli ai echipei naționale, chiar și atunci când au fost nevoiți să suporte celebra „blestemată loterie a penalty-urilor”.

Spania visează la o nouă glorie mondială

În acest an, Spania speră să retrăiască magia triumfului din 2010, când echipa antrenată de Vicente del Bosque a învins Olanda cu 1-0 în finala disputată în Africa de Sud.

După victoria istorică, regele Juan Carlos a primit jucătorii la Palatul Regal.

O imagine devenită celebră le surprinde pe prințesele Leonor și Sofia, pe atunci doar copile, purtând tricourile roșii ale echipei naționale, în timp ce portarul Iker Casillas le prezenta trofeul Cupei Mondiale. Leonor zâmbea entuziasmată, iar Sofia încerca timid să atingă cupa.

Dezamăgirea Olandei și fair-play-ul reginei Máxima

Pentru Olanda, finala din 2010 a fost o mare dezamăgire.

Regina Beatrix a călătorit la Johannesburg pentru a susține echipa și, potrivit relatărilor vremii, nu și-a putut ascunde dezamăgirea după înfrângere. Se spune chiar că nu a aplaudat în momentul în care Spania a ridicat trofeul.

Prințul Willem-Alexander și prințesa Máxima au trăit și ei intens acel meci. Presa olandeză a urmărit reacțiile viitorului rege după ratările lui Arjen Robben.

Máxima, născută în Argentina, a fost la rândul ei dezamăgită de rezultat, însă a oferit un exemplu de eleganță și fair-play, felicitând delegația spaniolă cu zâmbetul pe buze.

Totuși, regina Máxima a cunoscut și bucuria succesului. Argentina sa natală a câștigat Cupa Mondială în 1978, 1986 și 2022, când Lionel Messi a condus echipa către victorie într-una dintre cele mai memorabile finale din istorie.

Recent, regele Willem-Alexander a dezvăluit că el și Máxima au o înțelegere specială: atunci când Olanda joacă împotriva Argentinei, regina susține țara pe care o conduce. În restul timpului, ambii țin cu Argentina.

Norvegia revine la Cupa Mondială după 28 de ani

După aproape trei decenii de absență, Norvegia s-a calificat din nou la Cupa Mondială.

Unul dintre motivele principale este Erling Haaland, atacantul considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști ai generației sale. Datorită forței și eficienței sale, acesta a primit porecla „Cyborgul”.

Familia regală norvegiană a urmărit cu entuziasm parcursul echipei. Prințul moștenitor Haakon a participat la meciurile de calificare și chiar a intrat în vestiarul jucătorilor după obținerea calificării, sărbătorind alături de aceștia.

Iordania scrie istorie

Iordania s-a calificat pentru prima dată în istoria sa la Cupa Mondială.

Regina Rania și regele Abdullah al II-lea au celebrat performanța cu mesaje emoționante.

„Începutul unui nou vis iordanian! Felicitări echipei naționale a Iordaniei pentru calificarea la Cupa Mondială. Nu am putea fi mai mândri de voi”, au transmis aceștia.

Regele Frederik al Danemarcei și dragostea pentru fotbal

Regele Frederik al X-lea al Danemarcei este cunoscut pentru pasiunea sa pentru fotbal. Cu mult înainte de a urca pe tron în 2024, participa frecvent la meciurile echipei naționale.

Mama sa, regina Margrethe a II-a, împărtășește aceeași pasiune și a transmis de-a lungul anilor numeroase mesaje de susținere înaintea marilor competiții.

Unul dintre cele mai memorabile momente a fost parcursul Danemarcei la Cupa Mondială din 1998, când echipa a ajuns până în sferturile de finală.

Cu toate acestea, Danemarca nu a reușit să se califice la ediția din 2026.

Belgia și „Diavolii Roșii”

Pentru familia regală belgiană, fotbalul este una dintre marile pasiuni naționale.

Regele Philippe și regina Mathilde sunt prezențe constante la meciurile echipei naționale, iar camerele de televiziune surprind adesea reacțiile lor, de la bucurie intensă la dezamăgire.

La Cupa Mondială din Rusia 2018, regele Philippe a urmărit îndeaproape parcursul excepțional al Belgiei, care a încheiat competiția pe locul al treilea, cea mai bună performanță din istoria țării la un Mondial.

După turneu, monarhul i-a primit oficial pe jucători și i-a felicitat personal, printre cei prezenți numărându-se Eden Hazard și Kevin De Bruyne.

Mingea a început deja să se rostogolească, iar entuziasmul continuă să crească pe măsură ce atenția întregii lumi se îndreaptă către cea mai importantă competiție de fotbal a planetei.

Pentru suporteri și pentru familiile regale deopotrivă, visul de a cuceri Cupa Mondială este mai viu ca niciodată.

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