Decizie fără precedent înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice una dintre cele mai folosite tactici din fotbal și introduce multe alte reguli

Cupa Mondială din 2026 va aduce unele dintre cele mai importante modificări de regulament din ultimii ani. FIFA și International Football Association Board (IFAB) au aprobat o serie de schimbări menite să reducă pierderea de timp, să accelereze ritmul jocului și să ofere arbitrilor video mai multă libertate de intervenție.

Printre cele mai importante măsuri se numără interzicerea așa-numitelor „pauze tactice ale portarilor”, dar și extinderea atribuțiilor VAR la fazele fixe.

FIFA pune capăt „pauzelor tactice” mascate în accidentări

În ultimii ani, tot mai multe echipe au fost acuzate că folosesc accidentările portarilor ca metodă de întrerupere a jocului. Situația este bine cunoscută în fotbalul modern: portarul se așază pe gazon și solicită intervenția staffului medical, în timp ce ceilalți jucători profită de pauză pentru a merge la marginea terenului și a primi indicații tactice de la antrenor.

Fenomenul a devenit atât de răspândit încât a atras atenția oficialilor FIFA și IFAB. Unul dintre cele mai cunoscute episoade a avut loc în noiembrie, când antrenorul lui Leeds United, Daniel Farke, l-a acuzat pe portarul lui Manchester City, Gianluigi Donnarumma, că a simulat o accidentare pentru a întrerupe ritmul adversarilor și pentru a le permite colegilor să primească instrucțiuni.

Deși IFAB a analizat problema în ultimele luni, nu a fost adoptată o modificare oficială a Legilor Jocului. În schimb, ligile naționale au fost invitate să testeze diferite soluții în sezonul 2026-2027.

Modelul american va fi aplicat la Cupa Mondială

FIFA a decis însă să intervină direct la Cupa Mondială din 2026. Modelul ales este inspirat din National Women’s Soccer League (NWSL), campionatul profesionist feminin din Statele Unite.

În această competiție, atunci când un portar este accidentat, jucătorii celor două echipe nu au voie să se îndrepte către băncile tehnice. Ei trebuie să rămână pe pozițiile lor din teren sau să se adune în cercul de la centrul terenului. Aceeași regulă va fi aplicată și la turneul final din 2026.

Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, a explicat că antrenorii tuturor celor 48 de echipe participante au fost deja informați despre această măsură.

„Am avut un workshop cu antrenorii tuturor celor 48 de echipe și le-am transmis că arbitrii vor fi proactivi. Nu vor permite echipelor să meargă la băncile tehnice atunci când portarul este întins pe teren și primește îngrijiri medicale. Portarul are dreptul să fie accidentat, dar ceilalți jucători nu au dreptul să părăsească terenul pentru a avea un fel de time-out cu antrenorii lor”, a declarat Collina.

Oficialul italian a precizat că măsura nu va elimina complet această tactică, deoarece unele echipe ar putea continua să folosească accidentările pentru a întrerupe ritmul adversarilor. Totuși, cel puțin componenta legată de indicațiile tactice va fi eliminată.

Cupa Mondială va avea oricum pauze oficiale pentru antrenori

Eficiența noii reguli este încă sub semnul întrebării, deoarece la Cupa Mondială vor exista pauze de hidratare de câte trei minute în fiecare repriză. Aceste întreruperi oferă deja antrenorilor posibilitatea de a transmite instrucțiuni jucătorilor, motiv pentru care unii observatori consideră că avantajul obținut prin simularea accidentărilor va deveni mai puțin important.

Collina a subliniat însă că imaginea creată de astfel de situații nu este una benefică pentru fotbal. Oficialul FIFA a declarat:

„Este destul de ciudat să vezi că pe teren rămân doar arbitrul, fizioterapeutul și portarul. Toți ceilalți jucători părăsesc terenul și nu este un lucru bun.”

VAR va putea interveni înainte ca mingea să fie pusă în joc

O altă modificare importantă privește protocolul VAR.

Pierluigi Collina a cerut IFAB să permită arbitrilor video să intervină atunci când un fault comis înainte de executarea unui corner sau a unei lovituri libere influențează direct faza care urmează. Solicitarea a venit după mai multe episoade controversate, unul dintre ele petrecut în martie, în meciul amical dintre Anglia și Uruguay disputat pe Wembley.

La acea fază, Cole Palmer a executat un corner, însă înainte ca mingea să fie pusă în joc, Adam Wharton l-a blocat pe fundașul uruguayan Jose Maria Gimenez. Blocajul i-a permis ulterior lui Harvey Barnes să șuteze spre poartă, iar Ben White să înscrie după respingerea portarului Fernando Muslera.

Conform regulamentului existent la acel moment, VAR nu putea interveni deoarece presupusul fault avusese loc înainte ca mingea să fie pusă în joc.

IFAB a aprobat acum solicitarea FIFA, iar arbitrii video vor putea analiza astfel de situații atunci când au o influență directă asupra unei faze soldate cu gol, penalty sau sancțiune disciplinară. Collina a explicat:

„Considerăm că este foarte nedrept ca un gol să fie validat atunci când fundașul este împiedicat ilegal să își facă treaba. A fost un blocaj clar și ilegal, făcut doar pentru a împiedica adversarul să se apere.”

În cazul fazei dintre Anglia și Uruguay, noul protocol ar fi permis VAR-ului să recomande repetarea cornerului. Totuși, modificarea se va aplica doar faulturilor ofensive. Situațiile de ținere, împingere sau tragere comise de fundași nu vor intra sub incidența acestei reguli.

Jucătorii care își acoperă gura riscă eliminarea

O altă clarificare importantă privește comportamentul jucătorilor în timpul confruntărilor directe.

Potrivit lui Collina, fotbaliștii care își acoperă gura cu mâna, brațul sau tricoul în timpul unei dispute cu un adversar riscă să primească direct cartonaș roșu.

Decizia vine după incidentul petrecut în februarie, într-un meci din Liga Campionilor, între jucătorul Benficăi, Gianluca Prestianni, și starul lui Real Madrid, Vinicius Junior. Prestianni a fost suspendat șase meciuri de UEFA pentru comportament considerat discriminatoriu. Șeful arbitrilor FIFA a explicat:

„Dacă discuția este una prietenoasă, pot continua fără probleme. Dar atunci când vorbim despre o confruntare și cineva își acoperă gura, înseamnă că există posibilitatea să spună ceva foarte grav. În astfel de situații sancțiunea este cartonașul roșu.”

Noi măsuri împotriva tragerii de timp

Schimbările nu se opresc aici. Cupa Mondială din 2026 va include mai multe reguli noi menite să reducă pierderea deliberată de timp. Jucătorii vor avea doar cinci secunde pentru a executa o aruncare de la margine. Dacă întârzie intenționat reluarea jocului, posesia poate fi acordată adversarului.

Aceeași limită de cinci secunde va exista și pentru anumite repuneri de la poartă, atunci când arbitrul consideră că portarul încearcă să tragă de timp.

În plus, fotbaliștii înlocuiți vor avea la dispoziție doar zece secunde pentru a părăsi terenul pe la punctul cel mai apropiat. Dacă nu respectă regula, înlocuitorul nu va putea intra imediat pe teren, iar echipa va juca temporar în inferioritate numerică.

FIFA va aplica și regula potrivit căreia jucătorii care primesc îngrijiri medicale trebuie să rămână în afara terenului timp de cel puțin 60 de secunde înainte de a reveni în joc, cu anumite excepții pentru portari, accidentări grave sau situații în care adversarul este avertizat ori eliminat.

VAR va putea verifica și dacă un corner a fost acordat corect, cu condiția ca analiza să fie făcută rapid și înainte de reluarea jocului. În plus, eliminările rezultate din al doilea cartonaș galben vor putea fi revizuite video.

Prin toate aceste modificări, FIFA speră să reducă întreruperile inutile și să ofere spectatorilor meciuri mai fluide și mai spectaculoase la Cupa Mondială din 2026.

