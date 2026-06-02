Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată lumea

Relația dintre Sydney Sweeney și Scooter Braun pare să devină din ce în ce mai serioasă. După ce au fost fotografiați ținându-se de mână la un eveniment monden din New York, cei doi au atras din nou atenția după ce au petrecut o seară romantică în Times Square, încercând să treacă neobservați printre miile de oameni din oraș.

Aparițiile vin la scurt timp după ce fostul manager muzical a făcut declarații neașteptat de emoționante despre actrița din serialul „Euphoria”.

Sydney Sweeney și Scooter Braun, cuplul momentului

Sydney Sweeney, în vârstă de 28 de ani, și Scooter Braun, în vârstă de 44 de ani, au fost fotografiați împreună după ce au participat la un eveniment organizat la restaurantul Daniel din New York. Paparazzi i-au surprins ținându-se de mână în timp ce părăseau locația și se îndreptau spre o cină în oraș.

Pentru eveniment, actrița a ales o rochie maxi elegantă, de culoare bleumarin închis, cu volane ample în zona decolteului și o fustă vaporoasă în mai multe straturi. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare cu ramă subțire, un colier delicat din aur, pantofi cu vârf ascuțit și o geantă mică neagră.

Scooter Braun a optat pentru un costum negru clasic, accesorizat cu o cravată în aceeași nuanță, ochelari cu rame groase și pantofi eleganți din piele.

Întâlnire nocturnă în Times Square

La doar câteva zile după apariția lor elegantă, cei doi au ales o ieșire complet diferită. Pe 31 mai, Scooter Braun a publicat pe Instagram un videoclip care arată cum și-a petrecut seara alături de Sydney Sweeney în inima New York-ului.

„Când stai în pat la ora 23:00 și iubita ta spune: «Nu am fost niciodată în Times Square…»”, a scris el în descrierea postării.

În imagini, cei doi apar pedalând pe biciclete electrice Citi Bike prin Manhattan. Pentru a nu atrage atenția, au renunțat la ținutele elegante și au ales haine casual. Braun a purtat o șapcă neagră și un hanorac gri, iar Sydney a optat pentru un hanorac bleumarin supradimensionat, blugi deschiși la culoare și o pereche de ochelari de soare negri.

La un moment dat, actrița este surprinsă cântând câteva versuri din celebra piesă „Empire State of Mind”, interpretată de Jay-Z și Alicia Keys, în timp ce trecătorii par să nu observe deloc prezența celebrului cuplu.

O oprire specială în fața propriului panou publicitar

Înainte de a ajunge în Times Square, cei doi au luat masa împreună și au mâncat hamburgeri, încercând să rămână cât mai discreți. Destinația finală a fost însă una cu o semnificație specială pentru Sydney.

Cei doi au mers până la intersecția dintre Seventh Avenue și 46th Street pentru a vedea uriașul panou publicitar digital realizat pentru noua campanie American Eagle a actriței, intitulată „Syd for Short”.

„Super!”, a exclamat Sydney în timp ce privea afișajul.

În videoclip, actrița poate fi văzută ținându-l de mână pe Braun și admirând panoul publicitar, iar într-un alt moment îi arată entuziasmată semnul „thumbs up”. Ulterior, Sydney a reacționat și în secțiunea de comentarii a postării, folosind mai multe emoji-uri care exprimau afecțiune și bucurie.

Ce înseamnă „Syd for Short”

Campania American Eagle are o semnificație personală pentru actriță. „Syd” este porecla pe care Sydney Sweeney o folosește în afara camerelor de filmat și numele sub care este cunoscută de familie și de prietenii apropiați.

„Toți cei de acasă, prietenii și familia mea mă cunosc drept Syd, iar faptul că am putut să arăt această latură a personalității mele prin campania American Eagle este foarte special pentru mine”, explica actrița într-un interviu acordat în luna aprilie.

Scooter Braun, declarații care au alimentat speculațiile

Aparițiile publice ale cuplului au venit la scurt timp după ce Scooter Braun a vorbit deschis despre relația sa cu actrița în cadrul podcastului Second Thought. Acesta declara:

„Am cunoscut o femeie extraordinară, bună, generoasă, inteligentă, autentică și cu picioarele pe pământ. A fost una dintre cele mai mari surprize din viața mea.”

Întrebat dacă urmărește serialul Euphoria, Braun a răspuns afirmativ:

„Mă uit. Sunt subiectiv, îmi place. Cred că există o interpretare extraordinară din partea unei anumite actrițe.”

Cum a început povestea lor de dragoste

Potrivit presei americane, Sydney Sweeney și Scooter Braun s-au cunoscut în iunie 2025, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez, organizată la Veneția. La scurt timp după eveniment au început să apară zvonuri despre o posibilă relație, însă apropiații susțineau atunci că legătura lor este una relaxată.

Până la finalul anului 2025, surse apropiate cuplului afirmau însă că relația devenise serioasă.

„Scooter și Sydney sunt foarte bine împreună. Au o relație stabilă și lucrurile sunt serioase”, declara atunci o sursă apropiată celor doi.

În luna mai, actrița a publicat și mai multe imagini de la festivalul Stagecoach din California, unde Braun apărea ținând-o în brațe și purtând-o pe umeri în timpul concertelor.

Cei doi au lăsat în urmă relații importante

Înainte de relația cu Scooter Braun, Sydney Sweeney a fost logodită cu producătorul Jonathan Davino. Cei doi și-au încheiat relația și au anulat logodna la începutul anului 2025, după aproape șapte ani petrecuți împreună.

La rândul său, Scooter Braun a fost căsătorit cu activista canadiană Yael Cohen, cu care are trei copii. Acesta a depus actele de divorț în 2021, iar separarea a fost finalizată oficial în 2022.

Între timp, Sydney continuă să fie extrem de ocupată și pe plan profesional. Actrița filmează în Australia pentru adaptarea live-action a francizei Gundam, iar recent a publicat imagini din timpul petrecut pe Gold Coast alături de Braun, oferind fanilor o nouă privire asupra relației lor.

