Meteorologii Accuweather anunță „potop" în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București

De: David Ioan 02/06/2026 | 08:28
Prognoza meteo pentru luna iunie 2026 aduce vești mai puțin încurajatoare pentru locuitorii Capitalei. Conform datelor publicate de Accuweather, Bucureștiul va fi lovit de o perioadă neobișnuit de lungă de instabilitate atmosferică, cu nu mai puțin de 12 zile consecutive de ploaie.

Fenomenul va începe chiar din primele zile ale lunii, iar meteorologii avertizează că precipitațiile vor fi însoțite, pe alocuri, de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

În intervalul 2–13 iunie, fiecare zi este marcată de ploi, furtuni sau cer acoperit, cu temperaturi maxime cuprinse între 25 și 29 de grade Celsius și minime de 14–17 grade. Primele zile vor aduce ploi torențiale și posibile furtuni de vară, iar spre finalul perioadei, precipitațiile vor fi mai moderate, dar constante.

Această succesiune de zile ploioase este una rar întâlnită în luna iunie, când, de regulă, Capitala se bucură de vreme caldă și stabilă.

Foto: accuweather

După această „invazie” de nori, vremea se va schimba radical. Începând cu 14 iunie, prognoza indică o revenire treptată la temperaturi de vară, cu cer senin și maxime ce vor urca până la 30 de grade Celsius spre sfârșitul lunii.

Meteorologii spun că această alternanță bruscă între perioadele ploioase și cele caniculare este specifică tranziției dintre primăvară și vară, dar durata neobișnuită a ploilor ridică semne de întrebare privind stabilitatea climatică din regiune.

Specialiștii recomandă bucureștenilor să fie pregătiți pentru posibile acumulări de apă în zonele joase ale orașului și să evite deplasările lungi în intervalele cu avertizări de furtună. De asemenea, agricultorii din jurul Capitalei ar putea beneficia de această perioadă ploioasă, care va reface rezervele de umiditate din sol, afectate de seceta din primăvară.

