ANM anunţă cod galben în peste jumătate de ţară. Fenomene severe în mai multe regiuni

De: David Ioan 01/06/2026 | 10:49
Mai mult de jumătate din ţară se află sub avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de luni, ora 12.00, până marţi dimineaţă, ora 10.00. Meteorologii anunţă ploi torenţiale, vânt puternic, vijelii şi grindină, fenomene care pot afecta semnificativ zone întinse. Informaţiile transmise de ANM indică un episod de vreme severă, cu manifestări rapide şi local violente.

Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, precum și sud‑vestul Moldovei, unde sunt aşteptate averse puternice, descărcări electrice şi intensificări ale vântului. În unele zone, rafalele pot lua aspect de vijelie, iar grindina poate apărea pe arii restrânse, potrivit meteorologilor.

Cantităţile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar local pot depăşi 40–50 l/mp, în special în intervale scurte de timp. Aceste acumulări pot genera scurgeri rapide pe versanţi, băltiri şi creşteri de debite pe cursurile mici de apă. Instabilitatea atmosferică se poate manifesta izolat şi în restul ţării, chiar dacă nu există avertizări oficiale pentru toate regiunile.

În contextul fenomenelor anunţate, pompierii transmit o serie de recomandări pentru reducerea riscurilor. Aceştia sfătuiesc populaţia să amâne activităţile în aer liber, întrucât lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos în condiţii de vreme severă.

De asemenea, este indicat ca ferestrele să fie închise, iar obiectele din exterior – ghivece, mobilier, unelte – să fie bine fixate pentru a preveni accidentele provocate de rafale.

Oamenii sunt îndemnaţi să evite zonele cu arbori, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri instabile, deoarece acestea pot fi doborâte de vânt. Pompierii recomandă şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor, pentru a permite scurgerea normală a apei şi a preveni acumulările care pot duce la inundaţii locale. În cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, populaţia este avertizată să nu încerce traversarea lor şi să nu se apropie de maluri, care pot deveni instabile.

