Loredana Groza, gest emoționant în fața Nadiei Comăneci! Ce a făcut artista

Nadia Comăneci a fost celebrată la Palatul Parlamentului, în cadrul Galei „Nadia”, organizată pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică a primului 10 din gimnastica mondială. Evenimentul a reunit numeroase nume importante din sport și divertisment.

Printre invitații de marcă s-au numărat Simona Halep, Gică Hagi, dar și Thomas Bach, președintele Comitetului Internațional Olimpic, toți venind să onoreze cariera excepțională a Nadiei Comăneci.

Un moment remarcat al serii a fost interacțiunea dintre Loredana Groza și fosta mare gimnastă. Artista a avut un gest de admirație profundă, aplecându-se în fața Nadiei și exprimându-și respectul printr-o reverență simbolică.

Loredana Groza, gest emoționant în fața Nadiei Comăneci

Artista a urcat pe scenă și a susținut un moment artistic alături de marea campioană, interacțiunea dintre cele două fiind primită cu entuziasm de public. Gestul Loredanei a culminat cu o manifestare de respect profund, aceasta aplecându-se în fața Nadiei și sărutându-i mâna, ca semn de admirație pentru întreaga carieră a gimnastei.

Ulterior, Loredana Groza a transmis și un mesaj public pe rețelele sociale, în care și-a exprimat respectul față de Nadia Comăneci, rezumând momentul printr-o formulare simplă, dar puternică: „Nadia, mă înclin!”, mesaj care a surprins emoția întregului eveniment.

Pe parcursul evenimentului, atmosfera a fost una festivă, cu aplauze îndelungi și reacții emoționante din partea publicului prezent. Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu căldură încă de la sosirea sa în sala de evenimente, fiind însoțită de soțul ei, Bart Conner, fost gimnast și el personalitate cunoscută în lumea sportului internațional. Apariția celor doi a fost primită cu entuziasm, iar întreaga ceremonie a fost centrată pe recunoașterea contribuției sportivei la istoria gimnasticii.

În cadrul aceleiași zile festive, a fost menționată și recunoașterea oficială a contribuției sale la dezvoltarea sportului românesc și internațional. Sportiva a fost decorată de statul român printr-o distincție acordată la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, una dintre cele mai înalte distincții oferite pentru merite deosebite.

Foto: Instagram

NU RATA: David Popovici explică succesul victoriei de la Jocurile Olimpice 2024. Ce a făcut după startul cursei

CITEȘTE ȘI:Camelia Potec, botez în secret pentru a doua fetiță. Puține mame s-ar fi îmbrăcat așa la un astfel de eveniment