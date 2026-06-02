Ce spun Nuțu și Sile Cămătaru despre acuzațiile de proxenetism. Capitolul controversat care a vizat-o pe sora lor, Angelica: „Era majoră, își lua singură deciziile”

Serialul documentar „Cămătarii”, difuzat pe VOYO și realizat de PRO TV, continuă să dezvăluie episoade mai puțin cunoscute din istoria uneia dintre cele mai controversate familii din lumea interlopă românească. În cel mai recent episod, atenția s-a îndreptat și asupra Angelicăi, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru, despre care de-a lungul anilor au existat numeroase informații legate de zona prostituției și a proxenetismului.

Povestea Angelicăi a fost marcată de o tragedie încă din tinerețe. Aceasta a rămas văduvă la doar 22 de ani, după ce soțul său a fost ucis. Familia susține că, după această perioadă dificilă, Angelica a început să frecventeze cercuri mondene și să petreacă mai mult timp în zone cunoscute pentru viața de noapte a Capitalei.

„Angelica mea avea magazin pe Rahova, 22 de ani avea și a plecat bărbatul ei să cumpere pentru magazin. A fost împușcat și lăsat acolo. A rămas fata mea văduvă la 22 de ani (…) A mai crescut și s-a făcut de 24-25-26 de ani și a început să se ducă să se distreze și la Herăstrău era o discotecă. Era prietenă cu băieți care aveau fete. Chiar dacă fetele făceau prostituție că de aia se duceau acolo, poate că a făcut și ea, nu știu ce să zic, de ce să zic. Poate o fi făcut, nu știu, era tânără. Era câte o fată care avea probleme și se ducea la Angelica să o ajute, iar fata mea spunea că e sora lui Nuțu și a lui Sile. Așa a început, nu că a fost fata mea proxenetă, sub nicio formă”, a spus Mimi Cămătăreasa.

Numele Angelicăi a fost asociat în timp cu mai multe femei care practicau prostituția și cu persoane implicate în astfel de activități. Totuși, atât Nuțu, cât și Sile Cămătaru susțin că nu au avut nicio implicare în afacerile surorii lor și că nu au coordonat sau beneficiat de pe urma acestora.

„Cum dr*****. Ferească Dumnezeu. Angelica, Sile, da”, a confirmat Lidia Balint (prima soție a lui Nuțu), spunând că cei doi s-au ocupat cu prostituția.

Nuțu și Sile Cămătaru nu s-au implicat în afacerile surorii lor

Sile Cămătaru respinge categoric orice asociere cu proxenetismul. Acesta afirmă că nu s-a considerat niciodată un bărbat care să trăiască din banii obținuți de femei și spune că are o părere negativă despre cei care aleg să câștige astfel bani.

„Singurul meu viciu au fost femeile. Dacă cineva din jurul nostru au avut femei și au săvârșit proxenetism, eu nu mă văd un proxenet. Nu mă văd un bărbat care să stea în cârca unei femei sau unor femei ca să iau bani de la ele. Eu ca un bărbat să stea în cârca unei femei, ca o căpușă, să-i sugă sângele, nu știu, am o părere proastă despre ei, zic că sunt șmecheri și fac bani din prostiile pe care le fac cu femeile”, a spus Sile Cămătaru.

Acesta a spus că a eliberat mai multe tinere care erau exploatate sexual în Capitală și a impus mai multe reguli prin care acestea să fie plătite mai bine, dacă își doreau să continue cu prostituția,

„Într-o perioadă, nu mai țin exact anii, la noi în București se făceau un fel de prostituție și anumiți pești le țineau mai mult închise într-o cameră, le luau salam, pâine și țigări. Eu am intrat peste ei, i-am bătut și le-am zis «de astăzi aveți dreptul să fiți libere și dacă vă place prostituția, să primiți jumate din ceea ce faceți» și astea sunt reguli pe care eu le-am impus, inclusiv 10% să ajungă la polițiști”, a povestit Sile Cămătaru.

Se pare că ai mulți proxeneți și femei ar fi preferat să activeze sub „umbrela” numelui Cămătaru pentru a evita conflictele cu alte grupări interlope. Cu toate acestea, Nuțu Cămătaru afirmă că nu s-a ocupat niciodată de aceste activități și că nu a avut legături directe cu persoanele care gravitau în jurul surorii sale.

„Au scris de mine că Angelica era în zona prostituției și că sub umbrela lui Angelica stăteau mai mulți proxeneți. Poate așa era. Că stăteau mai mulți, să nu fie tâlhăriți de alte clanuri. Dar eu nu aveam nicio legătură cu chestia asta.

Liderul clanului susține că a încercat în repetate rânduri să o îndrume către alte ocupații, inclusiv după ce aceasta urmate cursuri de manichiură și pedichiură. Cu toate acestea Angelica și-a luat singură deciziile, iar familia nu ar fi putut controla alegerile sale.

„Că a avut sora-mea 3 femei, 5 femei, ce a avut pe acolo pe la Herăstrău, dar mulți au trăit în spatele lui soru-mea că stăteau sub umbrela ei că le era frică să nu îi tâlhărească alții de prin alte clanuri. Suntem ai lui Cămătarii. Eu și pe sora mea am învățat-o de multe ori hai îți fac un atelier că ea a făcut școala de penichiură, manichiură, dar tot la fel. Era majoră, ea decidea, nu puteam să o iau cu japca să… era orașul, era verva aia atunci, că le plăcea orașul, acum gândește altfel. Și nu aveai cum… ți-am mai spus, sunt cinci degete la o mană care nu seamănă unul cu altul. Dar nici nu m-am dezis niciodată de frații mei”, a spus Nuțu Cămătaru.

Ce susține Sile Cămătaru despre proces

Din perioada procesului în care era judecat pentru proxenetism, Sile Cămătaru a povestit că i-ar fi auzit pe procurori când au cerut fetelor implicate în dosar să dea declarații împotriva lor, apoi s-ar fi schimbat câteva declarații.

„Eu am auzit cu urechile mele „Dacă dați declarații de Cămătarii plecați acasă, care nu, nu (…) Le-am lăsat să vorbească și i-am spus la avocat să-i lase să scrie ce vrea, ce mă acuză astea, se întâmpla în perioada în care eram închis și avocatul poate că era pe felie cu ei, s-a apucat și le-a zis și imediat au schimbat perioadele. Au schimbat cu nerușinare datele problemelor.”, a spus Sile Cămătaru.

Mimi Cămătăreasa a spus că procesul nu a fost unul real și că fetele implicate în dosar au dat declarații mincinoase.

„Au dat declarații de Angelina, puse de procurori, că sunt femeile lor. Așa a făcut închisoare Angelica și l-au băgat și pe Sile.”, a spus Mimi Cămătăreasa.

