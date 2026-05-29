Brazilia tremură înaintea Mondialului! Neymar are nevoie de investigații medicale urgente

De: Paul Hangerli 29/05/2026 | 08:30
Neymar în pericol de a nu juca, sursa-colaj CANCAN.RO
Brazilia a primit o veste îngrijorătoare înaintea Cupei Mondiale din 2026. Neymar a lipsit de la primul antrenament al naționalei pentru a efectua investigații medicale la gamba dreaptă, iar participarea sa la turneul final este acum pusă sub semnul întrebării.

Neymar a lipsit de la antrenamentul Braziliei

Confederația Braziliană de Fotbal (CBF) a confirmat că Neymar, în vârstă de 34 de ani, nu a participat la ședința de pregătire desfășurată la baza din Granja Comary.

Atacantul, care se recuperează după o accidentare la gamba dreaptă, a fost trimis la o clinică privată din Teresopolis pentru mai multe investigații imagistice.

CBF a transmis că nu va oferi alte informații până la finalizarea tuturor evaluărilor medicale.

Probleme pentru Carlo Ancelotti înainte de Cupa Mondială

Absența lui Neymar a devenit rapid principalul subiect din cantonamentul Braziliei.

Selecționerul Carlo Ancelotti are deja mai multe probleme de lot înaintea amicalului cu Panama, programat duminică pe stadionul Maracana.

Gabriel Magalhaes, Marquinhos și Gabriel Martinelli lipsesc deoarece sunt implicați în finala Ligii Campionilor dintre Arsenal și Paris Saint-Germain.

Brazilia va mai efectua trei antrenamente înaintea partidei cu Panama.

Revenirea lui Neymar provocase entuziasm uriaș

Rechemarea lui Neymar la echipa națională, anunțată săptămâna trecută, generase un val uriaș de entuziasm în Brazilia.

Golgeterul all-time al naționalei Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de selecții, nu a mai jucat pentru reprezentativa țării sale din 2023.

Revenirea sa venea însă pe fondul numeroaselor probleme medicale din ultimii ani și al formei oscilante arătate la Santos.

Brazilia debutează contra Marocului

După meciul amical cu Panama, Brazilia va întâlni Egiptul la Cleveland, în ultimul test înaintea debutului la Cupa Mondială.

Primul meci oficial al brazilienilor este programat pe 13 iunie, în New Jersey, împotriva Marocului.

Brazilia face parte din Grupa C, alături de Maroc, Haiti și Scoția.

Ancelotti: „Nimeni nu are locul garantat”

Carlo Ancelotti a declarat recent că Neymar nu va beneficia de tratament preferențial și că selecția finală va depinde exclusiv de forma fizică și de randamentul sportiv.

Pentru moment, oficialii și suporterii brazilieni așteaptă verdictul medicilor și speră că Neymar va putea fi recuperat la timp pentru Cupa Mondială.

