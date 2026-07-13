Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”

Haziran, soția lui Luis Gabriel, a ajuns din nou în centrul atenției, însă de această dată nu din cauza muzicii, a familiei sau a celei de-a treia sarcini, ci din cauza unui detaliu care a stârnit controverse în mediul online. Tânăra a fost luată la rost de mai mulți internauți, după ce s-a prezentat drept persoană publică, iar comentariile acide nu au întârziat să apară.

Deși este urmărită de zeci de mii de oameni pe rețelele sociale și are o activitate constantă în mediul online, unii utilizatori au pus la îndoială statutul ei. Un mesaj ironic i-a atras imediat atenția, iar Haziran a decis să nu lase lucrurile netranșate.

„Tu? Persoană publică?“, a fost comentariul care a declanșat reacția soției lui Luis Gabriel.

Cum a reacționat Haziran

În loc să răspundă pe același ton, Haziran a preferat să explice calm de ce se încadrează în această categorie și de ce nu consideră că eticheta respectivă este una pe care și-a atribuit-o singură.

„N-am înțeles niciodată oamenii care consideră că nimeni nu este persoană publică, până nu le dau ei atestatul ăsta. Persoană publică înseamnă o persoană care are comunitate semnificativă în online și nu numai, și care are activitate.

Atâta timp cât rețelele astea de socializare mi-au oferit o bifă și un statut de artist, că scrie acolo „artist” sub numele meu, și am un catalog muzical (…) Trebuie să înțelegeți că asta nu e o titulatură pe care mi-am pus-o eu în bio să par mai interesantă, e pur și simplu natura expunerii pe care o am”, a transmis Haziran, pe TikTok.

Soția lui Luis Gabriel a pus muzica pe locul 2

În ultimii ani, Haziran a ales să lase muzica pe plan secund și să se dedice aproape în totalitate familiei. Ea și Luis Gabriel cresc împreună doi băieți, iar în prezent se pregătesc să își mărească familia, artista fiind însărcinată cu al treilea copil.

Chiar dacă nu mai urcă atât de des pe scenă, soția manelistului continuă să fie foarte activă pe platformele sociale, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi și păstrează legătura cu urmăritorii săi. Tocmai această expunere a făcut ca fiecare apariție sau declarație să fie atent analizată și, uneori, criticată.

Replica oferită de Haziran a împărțit imediat internetul în două tabere. În timp ce unii i-au dat dreptate și au susținut că activitatea ei din online o transformă, fără îndoială, într-o persoană publică, alții au rămas la fel de sceptici și au continuat să o critice.

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