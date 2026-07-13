Acasă » Știri » Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”

Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”

De: Emanuela Cristescu 13/07/2026 | 11:39
Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Haziran, soția lui Luis Gabriel, a ajuns din nou în centrul atenției, însă de această dată nu din cauza muzicii, a familiei sau a celei de-a treia sarcini, ci din cauza unui detaliu care a stârnit controverse în mediul online. Tânăra a fost luată la rost de mai mulți internauți, după ce s-a prezentat drept persoană publică, iar comentariile acide nu au întârziat să apară.

Deși este urmărită de zeci de mii de oameni pe rețelele sociale și are o activitate constantă în mediul online, unii utilizatori au pus la îndoială statutul ei. Un mesaj ironic i-a atras imediat atenția, iar Haziran a decis să nu lase lucrurile netranșate.

„Tu? Persoană publică?“, a fost comentariul care a declanșat reacția soției lui Luis Gabriel.

Cum a reacționat Haziran

În loc să răspundă pe același ton, Haziran a preferat să explice calm de ce se încadrează în această categorie și de ce nu consideră că eticheta respectivă este una pe care și-a atribuit-o singură.

„N-am înțeles niciodată oamenii care consideră că nimeni nu este persoană publică, până nu le dau ei atestatul ăsta. Persoană publică înseamnă o persoană care are comunitate semnificativă în online și nu numai, și care are activitate.

Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”
Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”

Atâta timp cât rețelele astea de socializare mi-au oferit o bifă și un statut de artist, că scrie acolo „artist” sub numele meu, și am un catalog muzical (…) Trebuie să înțelegeți că asta nu e o titulatură pe care mi-am pus-o eu în bio să par mai interesantă, e pur și simplu natura expunerii pe care o am”, a transmis Haziran, pe TikTok.

Soția lui Luis Gabriel a pus muzica pe locul 2

În ultimii ani, Haziran a ales să lase muzica pe plan secund și să se dedice aproape în totalitate familiei. Ea și Luis Gabriel cresc împreună doi băieți, iar în prezent se pregătesc să își mărească familia, artista fiind însărcinată cu al treilea copil.

Chiar dacă nu mai urcă atât de des pe scenă, soția manelistului continuă să fie foarte activă pe platformele sociale, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi și păstrează legătura cu urmăritorii săi. Tocmai această expunere a făcut ca fiecare apariție sau declarație să fie atent analizată și, uneori, criticată.

Replica oferită de Haziran a împărțit imediat internetul în două tabere. În timp ce unii i-au dat dreptate și au susținut că activitatea ei din online o transformă, fără îndoială, într-o persoană publică, alții au rămas la fel de sceptici și au continuat să o critice.

VEZI ȘI: Nu o cheamă Haziran! Care este numele real al soției lui Luis Gabriel
 Cum a reacționat Luis Gabriel când a aflat că Haziran e însărcinată pentru a treia oară: „L-am văzut așa, șocat”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial
Știri
Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial
Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel de foc
Știri
Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel de…
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Gandul.ro
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat....
Iubitul Simonei Halep a purtat un ceas care costă cât un apartament la oficializarea relației de la Wimbledon
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep a purtat un ceas care costă cât un apartament la...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani
Digi24
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la vârsta...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de complimente. Arată mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
Click.ro
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg...
În Rusia, profesorii sunt trimiși să supravegheze cozile de la benzinării, pe fondul crizei de carburanți. Cum sunt recompensați
Digi 24
În Rusia, profesorii sunt trimiși să supravegheze cozile de la benzinării, pe fondul crizei de...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori https://tiny
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de 4 ani
Promotor.ro
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Adolescentă olandeză a cunoscut un băiat român pe Roblox. Ce a urmat e șocant
go4it.ro
Adolescentă olandeză a cunoscut un băiat român pe Roblox. Ce a urmat e șocant
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Gandul.ro
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial
Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial
Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel ...
Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel de foc
Ce s-a întâmplat cu Alexandru Nițu, tânărul dispărut în București și găsit mort în Bragadiru? ...
Ce s-a întâmplat cu Alexandru Nițu, tânărul dispărut în București și găsit mort în Bragadiru? Cum și-a găsit sfârșitul
E alertă pe litoral, după ce turiștii au reclamat un miros puternic. Apa și-a schimbat culoarea
E alertă pe litoral, după ce turiștii au reclamat un miros puternic. Apa și-a schimbat culoarea
Greșeala care i-a fost fatală Antoniei în munții Bucegi. Avea doar 36 de ani
Greșeala care i-a fost fatală Antoniei în munții Bucegi. Avea doar 36 de ani
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
Vezi toate știrile