Cum a reacționat Luis Gabriel când a aflat că Haziran e însărcinată pentru a treia oară: „L-am văzut așa, șocat”

Haziran este din nou însărcinată! Luis Gabriel a primit vestea cu bucurie și emoție, fiind preocupat în primul rând ca soția lui să fie bine și să își dorească acest nou pas în familie. CANCAN.RO are în exclusivitate declarațiile soției artistului, după ce sarcina a fost anunțată chiar înainte de botezul transformat într-un eveniment de peste 100.000 €, cu Delia invitată specială! Cum a reacționat Luis Gabriel când a aflat că va deveni tată pentru a treia oară? Aflați în rândurile de mai jos.

Haziran și Luis Gabriel trăiesc o poveste de familie intensă, cu doi copilași deja acasă, iar acum urmează încă un bebeluș, sarcina fiind în doar 6 săptămâni. Vedeta a declarat că nu își face planuri rigide când vine vorba de copii și că va face „câți îi dă Dumnezeu”, fără să se pună problema de avort, pentru că își dorește o familie numeroasă și unită.

Deși sunt extrem de ocupați, cei doi recunosc că timpul petrecut în cuplu este limitat, Luis Gabriel având un program încărcat cu evenimente, iar Haziran concentrându-se mai mult pe rolul de mamă. Practic, viața lor se învârte în jurul copiilor și al carierei, iar momentele în doi sunt rare, dar prețioase.

Cum a reacționat Luis Gabriel când a aflat că soția lui e însărcinată din nou

CANCAN: În câte săptămâni ești?

Haziran: Am șase săptămâni. Doar ce am aflat cu o săptămână înainte de botez și nu știam cum să îl anunț pe soțul meu. Am zis că la botez este momentul.

CANCAN: Cum l-ai anunțat pe Luis?

Haziran: Am făcut un clip cu noi și copilașii. Am zis eu pe fundal câteva vorbe frumoase și, la finalul filmulețului, mă gândeam cum să pun și ecografia. Și am zis până la urmă că cel mai frumos este să anunțe copiii. L-am pus pe Joseph să zică.

CANCAN: Ce a zis cel mic când a auzit că vine încă un frate sau o soră?

Haziran: Eu, când i-am zis de bebe numărul trei, el a zis că vrea bebe numărul opt. El vrea mulți frățiori. Nu a fost gelos pe sora lui și chiar îmi era frică de chestia asta.

CANCAN: Te așteptai să rămâi însărcinată?

Haziran: Nu, nu. Nu mă așteptam. Și cu cei mici am rămas însărcinată și atât, nu am avut alte sarcini între ei. Mă așteptam să rămân iar peste doi-trei ani, dar dacă s-a întâmplat acum…

CANCAN: Luis ce a zis?

Haziran: El m-a luat deoparte și m-a întrebat: „Ești pregătită? Vrei să faci chestia asta?” Eu l-am întrebat dacă se bucură sau este doar o reacție, că trebuie să ai o reacție. L-am văzut așa, șocat. A zis că se bucură enorm, dar că vrea eu să fiu bine, să fiu sigură că mă descurc și că vreau să fac chestia asta. A zis că, dacă eu nu vreau, nu ține morțiș. Eu sunt deschisă să fac câți copilași se poate.

CANCAN: Ce vrei să fie?

Haziran: Nu știu. Nu mai am pretenții. O să nasc de ziua mea, în februarie.

„La final a rămas surprins. Oricum, peste 100.000 € ne-a costat”

CANCAN: O să faci ecografie să vezi ce este cel mic?

Haziran: Da, da. Și în August o să facem gender reveal de ziua lui Meleim. Nașa o să știe sexul.

CANCAN: Cine te ajută cu cei mici?

Haziran: Bonele. Ele sunt baza noastră.

CANCAN: Voi cum sunteți ca și cuplu? Mai aveți timp de voi?

Haziran: Timp nu aveam deloc, pentru că el cânta zi de zi câte trei-patru evenimente, chiar și mai multe. Când prindem câteva zile libere, profităm de ele și este totul OK. Ne-am obișnuit așa.

CANCAN: Tu nu o să mai cânți?

Haziran: Vreau, dar nu este o prioritate. Mi-am asumat rolul de mamă și îmi place. Îl simt așa, pentru mine. Nu m-ar bucura mai mult să cânt decât să fiu cu familia mea.

CANCAN: Cum a fost la botez?

Haziran: Ne apucasem de o petrecere de maximum 50 de persoane și voiam să facem botezul într-o grădină, ceva foarte intim. Ne apucasem să scriem invitații pe o listă, eu cu nașul, și am ajuns doar cu familia la 100 de persoane. Am zis: „Lasă, atunci îl facem mare și asta e.” Și la primul a fost la fel. Vreo 350 erau în scris, dar în realitate nu știu câți au fost. Deci din 50 s-au făcut 300. Nu am putut să-l facem în grădină, dar l-am făcut într-un loc care semăna cu o grădină.

CANCAN: Am văzut că a cântat și Delia. Cine a dorit-o?

Haziran: Soțul meu a vrut-o foarte mult. Și mie îmi place mult, dar pentru eveniment nu mă gândisem să o luăm pe ea. Luis a ales-o după ce a scos piesa „Analog”. Luis este mare fan Delia de când era mic. Este artista lui preferată din România.

CANCAN: Cât te-a costat acest botez?

Haziran: Nu știu să îți spun, pentru că se plătea câte ceva în fiecare zi. Soțul meu venea și zicea: „Vezi că avem iar ceva de plătit.” Și eu ziceam: „Dar câte mai sunt de plată?” Eu doar îi arătam: „Uite, vreau barul ăsta cu mâncare.” El zicea că îl ia și nu mă întreba cât costă. La final a rămas surprins. Oricum, peste o sută și ceva de mii de euro, sigur. Mai ales muzica.

CANCAN: Costumele celor mici unde le-ai făcut?

Haziran: Tocmai din India au venit. Eu le-am dat comandă. Au venit într-o lună și ceva. Au fost pictate manual și cusute la fel. Eu am purtat ceva ce am găsit pe ultima sută de metri, pentru că am avut o întâmplare cu rochia mea. Nu puteam să o port, că era foarte grea. A venit din Kosovo în ultimul moment și nu mi se potrivea nici mărimea. A doua zi după botez am făcut ziua lui Joseph și băița de după botez a celei mici, pentru că așa este tradiția. Am petrecut și încă mai petrecem, că a rămas mâncare și trebuie să o terminăm. Acum petrecem relaxarea de după eveniment.

CANCAN: Luis a cântat?

Haziran: Da. O piesă, că l-au silit dansatorii.

CANCAN: Ce urmează pentru voi? Vacanță, ceva?

Haziran: Păi nu, că pentru Luis acum încep cântările. Maxim mergem după el pe la mare, că acolo o să fie. Are niște concerte și, după aceea, ne gândim la o vacanță prin octombrie, dacă mai pot eu cu burta.

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