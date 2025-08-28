Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței

Bucurie mare pentru Haziran și Luis Gabriel! Proaspăta mămică a ajuns acasă cu micuța nou-născută. Cele două au fost așteptate cu o mare surpriză. Soția celebrului manelist a publicat mai multe imagini cu momentul special, surprinzând-o atât pe micuță, cât și camera pregătită pentru ea. Află, în articol, toate detaliile!
În data de 24 august, Haziran a născut pentru a doua oară. Ea a adus pe lume, prin cezariană, o fetiță perfect sănătoasă. Totul a decurs bine, iar soția lui Luis Gabriel abia a așteptat momentul în care și-a strâns bebelușul în brațe. În urmă cu o zi, cele două au fost externate din spital și au ajuns acasă.
Haziran este în culmea fericirii. De când a născut, proaspăta mămică a împărtășit mai multe fotografii cu urmăritorii din mediul online. De asemenea, imaginile în care apare alături de toată familia au fost însoțite și de un mesaj special.
„Întâlnirea care ne-a făcut inimile să bată la unison! Familia mea, lumea mea”, a scris Haziran pe Instagram.
În urmă cu o zi, Haziran și micuța sa au ajuns acasă și au fost așteptate cu o mare surpriză. Încă de la intrare au avut parte de un decor superb, cu multe petale de trandafiri, iar camera fetiței a fost amenajată special pentru acest moment.
Luis Gabriel a apelat la o firmă specializată în decoruri pentru a se asigura că totul este ca la carte atunci când sosesc Hziran și micuța nou-născută. În cameră, au fost așezate mai multe baloane și un buchet imens de flori roz.
Încă dinainte să nască, Haziran a dezvăluit că fetița ei și a lui Luis Gabriel va purta numele Meleim Leylifer Rose. Mai mulți internauți i-au criticat decizia proaspetei mămici, însă ea a revenit cu o reacție tranșantă.
„Știți care e problema? La cât de fericită sunt eu acum de vestea asta și de tot ce se întâmplă, nici măcar comentariile voastre nu mă deranjează. (…) Că nu o cheamă Alexandra sau Maria e o problemă pentru voi, am observat, că aveți impresia că ne e rușine cu țara noastră.
Nici eu nu am nume românesc (…) Soțul meu, de asemenea, îl cheamă Luis. (…) Eu numele ambilor copii le-am pus în funcție de cum am simțit și cum mi-am imaginat eu și cum i-am visat. Numele acesta este un nume pe care l-am ales cu soțul meu când ne-am cunoscut”, a declarat Haziran, pe TikTok.