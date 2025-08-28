Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței

Bucurie mare pentru Haziran și Luis Gabriel! Proaspăta mămică a ajuns acasă cu micuța nou-născută. Cele două au fost așteptate cu o mare surpriză. Soția celebrului manelist a publicat mai multe imagini cu momentul special, surprinzând-o atât pe micuță, cât și camera pregătită pentru ea. Află, în articol, toate detaliile!

În data de 24 august, Haziran a născut pentru a doua oară. Ea a adus pe lume, prin cezariană, o fetiță perfect sănătoasă. Totul a decurs bine, iar soția lui Luis Gabriel abia a așteptat momentul în care și-a strâns bebelușul în brațe. În urmă cu o zi, cele două au fost externate din spital și au ajuns acasă.

Haziran, soția lui Luis Gabriel, și-a adus fetița acasă

Haziran este în culmea fericirii. De când a născut, proaspăta mămică a împărtășit mai multe fotografii cu urmăritorii din mediul online. De asemenea, imaginile în care apare alături de toată familia au fost însoțite și de un mesaj special.

„Întâlnirea care ne-a făcut inimile să bată la unison! Familia mea, lumea mea”, a scris Haziran pe Instagram.

În urmă cu o zi, Haziran și micuța sa au ajuns acasă și au fost așteptate cu o mare surpriză. Încă de la intrare au avut parte de un decor superb, cu multe petale de trandafiri, iar camera fetiței a fost amenajată special pentru acest moment.

Luis Gabriel a apelat la o firmă specializată în decoruri pentru a se asigura că totul este ca la carte atunci când sosesc Hziran și micuța nou-născută. În cameră, au fost așezate mai multe baloane și un buchet imens de flori roz.

Ce nume au ales cei doi pentru fetiță

Încă dinainte să nască, Haziran a dezvăluit că fetița ei și a lui Luis Gabriel va purta numele Meleim Leylifer Rose. Mai mulți internauți i-au criticat decizia proaspetei mămici, însă ea a revenit cu o reacție tranșantă.