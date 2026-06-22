Nu o cheamă Haziran! Care este numele real al soției lui Luis Gabriel

Soția lui Lusi Gabriel este cunoscută în spațiul public drept Haziran, însă puțini știu că acesta nu este numele ei real. Tânăra are origini germane și române, nume de scenă turcesc și un nume oficial pe care abia acum l-a făcut public.

Haziran a devenit cunoscută odată cu oficializarea relației cu Luis Gabriel. Pasionată de muzică, asocierea cu cel care i-a devenit soț a transformat-o rapid într-o persoană publică, cu o comunitate impresionantă de fani pe rețelele sociale.

Care este numele real al lui Haziran

În urmă cu ceva timp, soția lui Luis Gabriel a dezvăluit că numele de Haziran nu este cel din buletin. „Haziran” este un cuvânt de origine turcă și înseamnă „luna iunie”, nume pe care l-a primit de la un străin în timpul unei vacanțe petrecute în Turcia, iar de atunci și-a păstrat acest pseudonim.

Pentru o lungă perioadă de timp, o parte din fanii săi au crezut că are origini în Turcia sau că acesta este numele ei primit la naștere, însă adevărul a ieșit la lumină de curând. Numele real al soției lui Luis Gabriel, cel din buletin, este Francesca Isabelle Tudor.

„Eu sunt de origine germană, nu în totalitate. Tatăl meu e neamț. Numele de scenă e unul turcesc, l-am căpătat, nu l-am ales eu singură. Haziran înseamnă luna iunie, în turcă. Eram în Turcia, chiar în luna iunie. Erau pancarte peste tot cu Haziran, numele lunii. Era un festival, a trecut un fotograf, mi-a făcut o poză. Mi-a zis că sunt însorită, ca luna iunie. Toată lumea îmi zice acum Haziran”, spunea soția lui Luis Gabriel în urmă cu ceva timp.

Luis Gabriel și Haziran urmează să devină părinți a treia oară

Familia lui Luis Gabriel urmează să se mărească cu un nou membru. Artistul și Haziran au anunțat oficial că vor deveni părinți pentru a treia oară, veste pe care au făcut-o publică la petrecerea de botez a fetiței lor Meleim. Joseph, primul băiețel al cuplului, a fost cel care a făcut anunțul în fața invitaților: „Ți-am păstrat un loc în familie. Bebe numărul 3”, a spus copilul, în timp ce o ținea în brațe pe sora sa – vezi AICI VIDEO.

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