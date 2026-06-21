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Luis Gabriel și Haziran vor deveni părinți pentru a treia oară! Au făcut anunțul într-un mod inedit

De: Anca Chihaie 21/06/2026 | 21:56
Foto: TikTok
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Este bucurie mare în familia lui Luis Gabriel și a lui Haziran. Cei doi au devenit părinți pentru a doua oară pe 24 august, iar acum au dezvăluit că Haziran este însărcinată pentru a treia oară. Iată cum au dat vestea cea mare!

Familia lui Luis Gabriel traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viață. Artistul și soția sa, Haziran, au motive de bucurie din plin, după ce au surprins pe toată lumea cu o veste neașteptată. La scurt timp după ce au devenit părinți pentru a doua oară, cei doi au dezvăluit că familia lor urmează să se mărească din nou, Haziran fiind însărcinată cu cel de-al treilea copil.

Luis Gabriel și Haziran vor deveni părinți pentru a treia oară!

Anunțul a venit într-un mod inedit și emoționant, chiar prin intermediul băiețelului lor, care a dat de înțeles că în familie urmează să apară încă un frățior sau o surioară. Momentul a atras imediat atenția celor care îi urmăresc și a stârnit numeroase reacții de felicitare.

În urmă cu puțin timp, Luis Gabriel și Haziran au trăit emoțiile venirii pe lume a celui de-al doilea copil. Pe 24 august, partenera artistului a născut o fetiță perfect sănătoasă, iar totul a decurs fără probleme. Micuța, care a primit numele Meleim, a venit pe lume prin operație de cezariană, iar medicii au confirmat că atât mama, cât și bebelușul s-au aflat într-o stare excelentă după intervenție.

Pentru Haziran, cea de-a doua sarcină a fost considerabil mai ușoară decât prima. Experiența acumulată la prima naștere a ajutat-o să gestioneze mult mai bine întreaga perioadă, iar fiecare etapă a fost parcursă cu mai multă încredere și liniște. De această dată, toate pregătirile au fost făcute din timp, iar familia a încercat să organizeze fiecare detaliu astfel încât momentul venirii pe lume a copilului să fie unul cât mai lipsit de stres.

Nașterea a fost programată cu mare atenție, deoarece Haziran și-a dorit ca Luis Gabriel să îi fie alături în sala de operație. Având un program încărcat și numeroase evenimente muzicale, artistul a fost nevoit să își organizeze agenda astfel încât să nu lipsească de la unul dintre cele mai importante momente din viața familiei sale.

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