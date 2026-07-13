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Monica Bîrlădeanu, impresionată după ce a mers la Beach, Please: ”Dacă asta e generația care vine din urmă, suntem pe mâini bune”

De: Emanuela Cristescu 13/07/2026 | 12:14
Monica Bîrlădeanu, impresionată după ce a mers la Beach, Please: ”Dacă asta e generația care vine din urmă, suntem pe mâini bune”
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Monica Bîrlădeanu (47 de ani) a plecat de la Beach, Please! cu o părere complet diferită față de cea pe care o avea înainte de festival. Actrița a fost în mijlocul adolescenților veniți la cel mai mare eveniment al verii și a spus că ceea ce a văzut acolo a surprins-o total.

La întoarcerea spre casă, vedeta a simțit nevoia să transmită un mesaj public, în care a explicat ce a observat la tinerii prezenți la festival.

Vedeta a publicat mai multe fotografii pe rețelele sociale și a făcut și o glumă despre outfitul pe care îl pregătise special pentru eveniment, dar pe care temperaturile scăzute din timpul serii nu au lăsat-o să îl poarte.

„Ce-am văzut și ce-am înțeles eu personal despre adolescenții de la Beach Please. P.S. – Am așteptat vreo două zile să port corsetul ăsta superb, dar a fost atât de frig seara. Gata, o iau spre casă. Lovee”, a spus Monica.

Monica Bîrlădeanu, reacție neașteptată după Beach, Please!

Monica Bîrlădeanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa tinerilor prezenți la festival. Primul aspect remarcat a fost energia adolescenților. Actrița a spus că, în ciuda mulțimii uriașe și a atmosferei de festival, tinerii i s-au părut prietenoși și lipsiți de agresivitate.

„Au o energie incredibilă – entuziaști, deschiși, fără urme de agresivitate”, a spus ea.

Monica Bîrlădeanu, impresionată după ce a mers la Beach, Please: ”Dacă asta e generația care vine din urmă, suntem pe mâini bune”
Monica Bîrlădeanu, impresionată după ce a mers la Beach, Please: ”Dacă asta e generația care vine din urmă, suntem pe mâini bune”

Actrița a observat apoi că pentru cei mai mulți participanți Beach, Please! înseamnă mai mult decât concertele artiștilor preferați. În opinia ei, festivalul este despre prietenie, apartenență și momente care rămân în amintire.

„Pentru ei, BP nu e doar despre muzică. E despre conexiune cu gașca ta și cu oamenii care îți seamănă, indiferent de unde vin, despre apartenența la o comunitate mult mai mare. E despre amintiri trăite împreună”, a mai explicat actrița.

„Cred că suntem pe mâini bune”

Cel de-al treilea lucru care a cucerit-o a fost grija pe care adolescenții și-o poartă reciproc. Monica Bîrlădeanu a spus că a văzut numeroase gesturi simple, dar care spun multe despre felul în care aceștia aleg să petreacă timpul împreună.

„I-am văzut uitându-se la meci împreună, făcând cunoștință la rândul de burgeri, anunțându-se să prindă un loc mai bun la artistul preferat – și insistând să se regăsească toți înainte să plece acasă, ca să nu rămână nimeni în urmă”, a fost concluzia actriței.

Soția lui Valeriu Gheorghiță a spus că nu regretă nicio secundă că a fost la acest festival și că a plecat cu mai multă încredere în generația tânără. Actrița consideră că adolescenții de astăzi sunt mult mai uniți și mai responsabili decât lasă impresia.

„Dacă asta e generația care vine din urmă, cred că suntem pe mâini bune”, a mai spus ea pe Instagram.

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