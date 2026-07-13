Acasă » Știri » Adi Vasile de la Survivor și Delia Tudose s-au despărțit. Și-au spus adio la 2 ani de la logodnă

Adi Vasile de la Survivor și Delia Tudose s-au despărțit. Și-au spus adio la 2 ani de la logodnă

De: Anca Chihaie 13/07/2026 | 13:15
Adi Vasile de la Survivor și Delia Tudose s-au despărțit. Și-au spus adio la 2 ani de la logodnă
Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nouă despărțire în lumea mondenă! Adi Vasile și Delia Tudose nu mai formează un cuplu, după o perioadă îndelungată petrecută împreună și după logodna care, la momentul respectiv, părea să reprezinte începutul unui nou capitol în viața lor. Deși cei doi se pregăteau să își oficializeze relația, planurile de viitor au fost abandonate, iar fiecare a ales să își continue drumul separat.

Despărțirea a venit într-un mod discret, fără anunțuri publice și fără explicații oferite în spațiul public. Atât Adi Vasile, cât și Delia Tudose au preferat să păstreze tăcerea în legătură cu schimbările din viața lor personală, evitând să transforme acest moment într-un subiect de dezbatere. În ciuda interesului stârnit în jurul relației lor, cei doi au ales să gestioneze situația departe de atenția publicului, potrivit Spynews

Adi Vasile și Delia Tudose s-au despărțit!

De-a lungul timpului, aparițiile împreună și modul în care își construiseră povestea de dragoste au lăsat impresia unui cuplu unit, care își făcea planuri pe termen lung. Logodna din 2024 a fost privită ca un pas firesc, iar mulți se așteptau ca nunta să aibă loc într-un viitor apropiat. Însă, se pare că la doar doi ani distanță cei doi au ales să pună capăt relației.

În ultimele luni, nimic nu părea să indice faptul că între cei doi ar exista probleme. Din acest motiv, informația privind separarea lor a surprins atât persoanele apropiate mediului monden, cât și pe cei care le urmăreau activitatea. Tocmai discreția care i-a caracterizat pe parcursul relației face ca motivele despărțirii să rămână, cel puțin pentru moment, necunoscute.

Adi Vasile a preferat întotdeauna să țină viața personală departe de camerele de filmat, concentrându-se în principal asupra proiectelor profesionale. Rolul de prezentator al emisiunii „Survivor România” i-a adus o vizibilitate considerabilă, însă, în ciuda popularității, nu a făcut din relația sa un subiect constant în presă. La fel și Delia Tudose, care a ales să își păstreze intimitatea și să evite expunerea excesivă.

„Este important să păstrăm anumite tradiții, dar vrem să accesăm și o zonă mai relaxată. Poate că nu se vor respecta toate obiceiurile pe care le cere un astfel de eveniment. Sunt convins că amândoi o să fim la fel de emoționați, iar astfel de sentimente o să îi încerce și pe părinții noștri, dar și pe toți cei care o să ne fie alături!”, a spus Adi Vasile cu câteva luni înainte pentru Viva.

VEZI ȘI: VIDEO. Surpriză de proporții în marea finală Survivor 2026. Cine a câștigat cei 100.000 euro

Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor, dar producătorii și-au fentat propriul regulament. Motivul pentru care nu a fost dat afară

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
A început admiterea la liceu. Ce trebuie să știe elevii și părinții
Știri
A început admiterea la liceu. Ce trebuie să știe elevii și părinții
Andreea Popescu nu exclude împăcarea de Rareș Cojoc: „În viață, nu poti să prezici nimic”
Știri
Andreea Popescu nu exclude împăcarea de Rareș Cojoc: „În viață, nu poti să prezici nimic”
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația...
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Gandul.ro
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat....
Iubitul Simonei Halep a purtat un ceas care costă cât un apartament la oficializarea relației de la Wimbledon
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep a purtat un ceas care costă cât un apartament la...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de complimente. Arată mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
Click.ro
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg...
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România
Digi 24
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Ofertă Lidl: Tester pentru diagnoza auto cu ecran integrat. Poate șterge codurile de eroare
Promotor.ro
Ofertă Lidl: Tester pentru diagnoza auto cu ecran integrat. Poate șterge codurile de eroare
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
go4it.ro
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Gandul.ro
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Tags:
ULTIMA ORĂ
A început admiterea la liceu. Ce trebuie să știe elevii și părinții
A început admiterea la liceu. Ce trebuie să știe elevii și părinții
Andreea Popescu nu exclude împăcarea de Rareș Cojoc: „În viață, nu poti să prezici nimic”
Andreea Popescu nu exclude împăcarea de Rareș Cojoc: „În viață, nu poti să prezici nimic”
După show-ul incendiar de la Beach, Please!, Babasha a vorbit despre sacrificiile din spatele scenei: ...
După show-ul incendiar de la Beach, Please!, Babasha a vorbit despre sacrificiile din spatele scenei: “Viața de artist este foarte tumultuoasă”
De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea
De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea
Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și grindină în Capitală
Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și grindină în Capitală
Doliu în lumea manelelor! A murit Doru de la Constanța
Doliu în lumea manelelor! A murit Doru de la Constanța
Vezi toate știrile