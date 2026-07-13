Anisia Gafton, la un pas să rateze propria cununie. Ce a pățit comedianta chiar în ziua cea mare: “Este bătaie de cap. Eu sunt praf cu organizarea”

Puțin știu faptul că Anisia Gafton și Seghei trebuiau să se căsătorească încă de acum ceva vreme. După mai multe amânări, cei doi erau cât pe ce să rateze și cununia civilă din cauza unei mici, dar importante neatenții a miresei. Abia în ultimul moment, Anisia și-a dat seama că riscă să ajungă fără buletin la ceremonie, iar marele pas putea fi amânat din nou. În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, unde Anisia a fost invitată, artista a povestit despre detaliile următorului mare eveniment, nunta religioasă și botezul. Emisiunea integrală poate fi urmărită duminică, 5/iunie, începând cu ora 18.00, pe canalul de YouTube, CANCAN.RO.

Anisia și Serghei formează un cuplu de mulți ani, iar relația lor a trecut prin numeroase etape importante. După cererea în căsătorie care a avut loc în urmă cu doi ani, cei doi se pregătesc acum pentru un capitol nou al vieții: peste aproximativ trei luni vor deveni părinții unui băiețel. Deși recunosc că nu au totul planificat în cele mai mici detalii, cei doi comedianți spun că preferă să ia lucrurile așa cum vin și să se bucure, pas cu pas, de fiecare moment pe care îl trăiesc împreună.

CANCAN: Cum a fost cu planificarea cununiei civile ?

Anisia Gafton: Noi voiam să facem acest pas de mai multă vreme, numai că nu ne putem organiza. Eu îți spun sincer că eu sunt foarte proastă la organizare. Serghei este prost și el la organizare, dar când vine vorba de nuntă este și mai prost.

„Mi-am dat seama că nu am geantă, deci nu aveam buletin la nuntă!”

CANCAN: Cum s-a stabilit data dintre doi oameni așa?

Anisia Gafton: Păi am stabilit-o de o mie de ori. S-a întâmplat ceva, nu știu ce. Prima dată când am zis că mă mărit a fost când m-a cerut cu inelul în Grecia, acum 2 ani, și atunci am zis: gata, facem, dregem. Este și bătaie de cap cu nunta asta până o organizezi. Eu sunt praf cu organizarea. Eu scriu pe o agendă programul meu, pe altă agendă unde este prima agendă și pe a treia agendă unde sunt celelalte două agende. Trebuia în noiembrie să ne luăm civil, am amânat și așa că nu s-a întâmplat.

Până să semnăm, Doamne, Raluca, a fost ceva. Am avut rochia pregătită în ultimul moment. Am vorbit cu o seară înainte. Mi-a zis și fata cu care am colaborat că sunt unică ca mireasă, să iau rochia cu o seară înainte. M-am trezit dimineața devreme și îmi scrie o prietenă: „Măi, dar tu trebuie să ai prăjituri și șampanie la cununie.” Zic: „A, da!?” Am dat pe Glovo comandă. Mă sună tipul de la Glovo, eu plecasem la make-up, și îmi spune că a ajuns. Și zic: „Stai că ajung eu să îți plătesc”, dar mi-am dat seama că nu am geantă, deci nu aveam buletin la nuntă. Tu realizezi că dacă nu luam acele prăjituri, eu mă duceam la cununia civilă fără buletin?

CANCAN: Nu te mai măritai?

Anisia Gafton: Da. Iar o luam de la capăt să stabilesc o altă dată. Iarăși mă reprogramam.

CANCAN: La nunta mare cum o să fie?

Anisia Gafton: O să fie un cadru mai intim, așa. Nu este mare, este un botez-nuntă, niște prieteni, cei apropiați. Vreau să mă distrez.

CANCAN: Data o ai?

Anisia Gafton: Nu știu, trebuie să o organizez. Dar organizez eu, stai liniștită. (râde)

CANCAN: Eu stau, dar vreau să și ajungi la nuntă.

Anisia Gafton: Da, da, că fac și botezul. Poate îl fac la 5 ani, 10 ani. Poate uităm copilul acasă și îl botez pe Serghei.

„Poate uităm copilul acasă și îl botez pe Serghei”

CANCAN: ai vrea să faci, ca locație?

Anisia Gafton: Nu știu.

CANCAN: Deci nu te-ai gândit la absolut nimic?

Anisia Gafton: Nu, nu. Dar organizez. O să fie o nuntă mai modestă, așa. Mi se pare că dacă este mare, eu nu mai pot să mă distrez așa.

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