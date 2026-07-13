Cât costă ceasul lui Dorin Mateiu? Iubitul Simonei Halep s-a afișat cu bijuteria de lux la Wimbledon

Dorin Mateiu nu a trecut deloc neobservat la Wimbledon, acolo unde și-a făcut prima apariție publică alături de Simona Halep. Dacă fanii au fost atenți la gesturile tandre dintre cei doi și la faptul că și-au asumat relația într-un cadru exclusivist, pasionații de ceasuri au remarcat imediat un detaliu care spune multe despre stilul de viață al afaceristului.

Iubitul fostei campioane de Grand Slam a purtat la încheietura mâinii un ceas de colecție extrem de rar, evaluat la o sumă amețitoare. Vorbim despre un model Bovet Dimier Recital, una dintre cele mai exclusiviste creații ale celebrului producător elvețian.

Cât costă ceasul pe care Dorin Mateiu l-a purtat la Wimbledon

Sseria din care face parte accesoriul a fost lansată în urmă cu aproximativ un deceniu, iar prețul diferă în funcție de configurația aleasă de client. Modelul poate porni de la aproximativ 45.000 de euro, însă variantele personalizate pot ajunge chiar și la 100.000 de euro, adică echivalentul unui apartament în multe orașe din România.

Prima ieșire oficială a Simonei Halep și a lui Dorin Mateiu a avut loc chiar în loja regală de la Wimbledon, printre invitați de prestigiu din lumea sportului. Cei doi au ales ținute elegante, iar afaceristul a completat costumul închis la culoare cu impresionantul ceas de lux, accesoriu care a atras imediat atenția.

Brandul Bovet este recunoscut pentru piesele sale exclusiviste, iar filosofia companiei este rezumată chiar prin motto-ul:

„Timpul nu este ceva ce ne aparține. Este ceva pe care alegem să îl facem al nostru”.

Cel mai nou model din gama Recital este conceput special pentru persoanele care călătoresc frecvent și pune accent pe afișarea simultană a mai multor fusuri orare.

„Cursorii pentru ora mondială acoperă aproape întregul cadran, făcându-l să fie elementul central al acestui ceas. Prin urmare, Recital 30 este partenerul perfect pentru cei care călătoresc în întreaga lume”, se arată în descrierea oficială a modelului.

Prima apariție oficială cu Simona Halep

Apariția de la Wimbledon nu a fost importantă doar pentru accesoriul spectaculos purtat de Dorin Mateiu, ci și pentru faptul că a reprezentat prima confirmare publică a relației cu Simona Halep. Cei doi fuseseră fotografiați anterior împreună într-o vacanță în Mykonos, însă până acum nu apăruseră oficial la un eveniment.

Dorin Mateiu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. Numele său este legat de industria alimentară, după ce a fondat compania Elit Cugir, dar și de investiții importante în domeniul imobiliar. Averea sa este estimată la aproximativ 70 de milioane de euro, iar printre investițiile sale se numără și proprietăți în Dubai.

Afaceristul și Simona Halep împărtășesc și aceeași pasiune pentru golf, sport considerat unul dintre preferatele oamenilor de afaceri și ale marilor campioni. Iar dacă apariția lor în loja regală a fost suficientă pentru a confirma povestea de iubire, ceasul purtat de Dorin Mateiu a completat imaginea unui cuplu care nu trece deloc neobservat.

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Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada romantică din Mykonos, a venit și confirmarea