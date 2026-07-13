Bunică bolnavă de Alzheimer, dispărută în București. Familia cere ajutorul oamenilor

Bunică bolnavă de Alzheimer, dispărută în București. Clipe cumplite pentru o familie din București, după ce o femeie în vârstă, diagnosticată cu Alzheimer, a dispărut fără urmă. Rudele sunt în alertă de mai multe zile și fac un apel disperat către toți cei care cred că ar putea oferi un indiciu despre locul în care se află.

Potrivit informațiilor făcute publice de familie, femeia a plecat de acasă în noaptea de 10 iulie, între orele 03:30 și 04:00, din zona Pieței Sudului, iar de atunci nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Situația este cu atât mai delicată cu cât bătrâna suferă de Alzheimer și nu poate comunica verbal, ceea ce face ca fiecare oră scursă să fie extrem de importantă.

Bunică bolnavă de Alzheimer, dispărută în București

Nepoata femeii a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în speranța că acesta va ajunge la cât mai multe persoane și că cineva o va recunoaște.

„Bună ziua! Ea este bunica mea. Vă rog din suflet să mă ajutați să o găsim. A dispărut în cursul nopții din 10.07, ora 3:30-4:00 de la domiciliu din București, în apropiere de Piața Sudului. La momentul dispariției era îmbrăcată cu o fustă neagră și un tricou de culoare kaki.

Are aproximativ 1,50 m înălțime și o constituție medie. Nu poate vorbi și suferă de Alzheimer. Dacă ați văzut-o sau aveți orice informație care ne-ar putea ajuta să o găsim, vă rog să mă contactați sau să anunțați imediat autoritățile. Orice ajutor este extrem de apreciat. Vă mulțumesc din suflet”, a spus nepoata femeii dispărute.

Mesajul s-a răspândit rapid în mediul online, fiind distribuit de sute de persoane care speră că femeia va fi găsită teafără. Familia îi roagă pe cei care locuiesc în Capitală sau care au tranzitat zona în ultimele zile să fie atenți și să anunțe imediat autoritățile dacă observă o persoană care corespunde descrierii.

În astfel de situații, timpul este esențial, mai ales în cazul persoanelor diagnosticate cu Alzheimer, care se pot dezorienta cu ușurință și pot ajunge în locuri necunoscute, fără posibilitatea de a cere ajutor sau de a spune cine sunt.

O femeie dată dispărută, găsită fără suflare

Un alt caz a fost raportat în județul Galați, unde o femeie de 59 de ani, dată dispărută de propria soră, a fost găsită fără viață. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, femeia a fost descoperită la locuința partenerului său de viață, din aceeași localitate.

”În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat femeia decedată la domiciliul unui bărbat din aceeaşi localitate, cu care aceasta se afla într-o relaţie de concubinaj. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Galaţi, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, au transmis reprezentanții IPJ Galați.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca rezultatele necropsiei să stabilească exact cum s-a produs decesul.

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