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O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o

De: Emanuela Cristescu 27/06/2026 | 09:54
O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o
O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o
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O tânără de doar 19 ani a dispărut misterios de la o petrecere pe barcă. Aceasta a coborât să meargă la toaletă și nu s-a mai întors. Poliția, apropiații și părinții o caută disperați de 3 zile.

O întreagă comunitate este în stare de șoc după un incident bizar petrecut pe un lac din Kentucky. Marly Kinney, o tânără plină de viață, se distra de minune alături de cel puțin zece amici pe o barcă de tip ponton, pe lacul Grayson din comitatul Carter.

O tânără de doar 19 ani a dispărut

Totul decurgea normal până miercuri după-amiază, în jurul orei 16:00, când fata, îmbrăcată doar în bikini, le-a spus celor din jur că se retrage pentru un moment ca să meargă la toaletă. Din păcate, aceea a fost ultima dată când cineva a mai văzut-o în viață.

Prietenii ei au fost atât de prinși în atmosfera de petrecere încât inițial nici măcar nu au realizat că adolescenta lipsește de la bord. Când s-a dat alarma, panica s-a instalat instantaneu. În mod bizar, amicii fetei au fost puși în dificultate de anchetatori și nu au fost capabili să indice cu precizie locul sau zona exactă în care Marly ar fi sărit de pe ambarcațiune în apele adânci ale lacului.

O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o
O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o

Pentru că orele treceau în defavoarea tinerei, Departamentul pentru Resurse de Pește și Faună Sălbatică din Kentucky a trimis de urgență echipe masive de intervenție. Din cauza ploilor torențiale izolate, misiunea salvatorilor a devenit un adevărat calvar, însă nimeni nu se lasă bătut. Pe lângă tehnologia de ultimă generație folosită, drone subacvatice, elicoptere și câini de mână, peste 50 de voluntari inimoși s-au alăturat anchetei și caută indicii pe maluri.

Familia o caută disperată

Membrii familiei sunt îngenuncheați de durere, dar refuză să își piardă speranța. Vineri, cu sufletul rupt în bucăți, rudele fetei au transmis un mesaj plin de emoție pentru toți cei care își riscă viața în această operațiune de amploare.

„Suntem profund recunoscători pentru sprijinul uriaș venit din partea forțelor de ordine, a echipelor de căutare și salvare, a paramedicilor și a întregii comunități de voluntari care sunt aici alături de noi și o caută pe Marly”, a transmis familia tinerei îndurerată.

În timp ce ancheta a intrat deja în cea de-a treia zi de căutări disperate, anchetatorii păstrează o discreție totală și refuză să dea detalii despre pistele pe care le urmăresc. Părinții fetei fac un apel disperat către oricine ar putea avea chiar și cel mai mic detaliu legat de ultimele momente ale lui Marly să sune imediat la numărul de urgență.

VEZI ȘI: Alertă în România! Florin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Român stabilit în străinătate, căutat cu disperare de familie. Rudele nu mai știu nimic de el din martie

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