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Român stabilit în străinătate, căutat cu disperare de familie. Rudele nu mai știu nimic de el din martie

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 10:23
Român stabilit în străinătate, căutat cu disperare de familie. Rudele nu mai știu nimic de el din martie
Român stabilit în străinătate, căutat cu disperare de familie. Rudele nu mai știu nimic de el din martie
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Un bărbat din Hunedoara a plecat să-și caute norocul în Franța a dispărut fără urmă de mai bine de trei luni, lăsându-și rudele într-o agonie de nedescris. Nimeni nu mai știe nimic de el, iar telefoanele sunt închise. Apropiații au cerut sprijinul oamenilor legii, dar momentan nu s-a aflat nimic.

Coșmarul a început în primăvară, însă disperarea a atins apogeul în urmă cu doar câteva zile, când un nepot al bărbatului a mers glonț la sediul autorităților pentru a raporta evenimentul bizar. Cazul a fost preluat imediat de către oamenii legii, judiciariștii de la Serviciul de Investigații Criminale, care au deschis o anchetă de proporții.

„Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara a fost sesizat, în data de 23 iunie a.c., de către un bărbat care a reclamat faptul că nu mai poate lua legătura cu unchiul său – Trif Ilie, stabilit în Franța. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, bărbatul de 50 de ani, domiciliat în municipiul Deva, ar fi luat ultima dată legătura cu familia în luna martie a acestui an, moment din care nu a mai putut fi contactat pe nicio cale de comunicare”, au spus autoritățile.

Un bărbat din Hunedoara a dispărut fără urmă

Trif Ilie, în vârstă de 50 de ani, pare să fi dispărut de pe radarul tuturor prietenilor sau cunoștințelor din Franța. Pentru ca ancheta să avanseze rapid, structurile Ministerului Afacerilor Interne au făcut publice detaliile fizice ale hunedoreanului, sperând ca cineva din diaspora sau din țară să îl recunoască.

Foto: Pixabay

Are o statură de aproximativ 1,75 metri și o constituție atletică, cântărind în jur de 70 de kilograme. Trăsăturile sale includ o fizionomie ovală, privire accentuată de ochi căprui, podoabă capilară de culoare neagră și un detaliu facial inconfundabil: poartă o barbă aranjată în stil cioc.

Orice detaliu contează

Oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara scanează acum toate pistele posibile, inclusiv legăturile acestuia din străinătate, și cer ajutorul publicului larg. Dacă aveți orice fel de indiciu, ați văzut acest bărbat pe străzile din Franța sau în România ori dețineți informații care ar putea duce la rezolvarea acestui caz plin de mister, sunteți rugați să acționați de urgență!

Sunați imediat la numărul gratuit pentru urgențe 112 sau contactați cea mai apropiată secție de poliție pentru a pune capăt calvarului prin care trece familia sa.

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